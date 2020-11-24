İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü Türkiye genelinde 4'üncü oldu - Son Dakika

İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü Türkiye genelinde 4'üncü oldu

24.11.2020 09:40
İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü Türkiye genelinde 4'üncü oldu, System.String[]

İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü Türkiye genelinde en çok projeye imza atan dördüncü il olmayı başardı.

İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü Türkiye genelinde en çok projeye imza atan dördüncü il olmayı başardı.

İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara hibe desteğini sürdürüyor. 2016 yılında başlayan hibe destekleri ile, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara 65 bin, eski hükümlülere ise 44 bin 145 liraya kadar destek sağlanıyor.

İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü 2016 yılında başlayan hibe destekleriyle 64'ü engelli 41'i eski hükümlü olmak üzere 105 adet işletmenin kurulmasını sağladı. 105 işletmeye toplamda 3 milyon 845 bin lira hibe desteği sağlandı. 2020 yılında, 76 engelli 37 eski hükümlü projesi olmak üzere toplamda 113 proje için başvuruda bulunuldu. 47 engelli ve 29 eski hükümlü, toplamda 76 proje İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından uygun görüldü. 76 proje için toplamda 4 milyon 30 bin 140 lira hibe desteği verilecek.

"Türkiye genelinde ilk sıralardayız"

İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, Türkiye genelinde en çok proje imza atan İŞKUR İl Müdürlüğü olduklarını ifade ederek bu durumdan mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti. Terzi, "Engelli ve eski hükümlü projeleri hazırlamak ve yürütmek konusunda İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü olarak Türkiye genelinde en çok projeye imza atan 4'üncü il oldu. Bu başarıda özveri ile çalışan, gecesine gündüzüne katan, proje sahiplerinin her türlü bilgi ve ihtiyaçları konusunda danışmanlık hizmeti veren personelimizin emeği büyük. Bu vesileyle tüm personelime göstermiş oldukları emek ve gayret için teşekkür ediyorum. Engelli-eski Hükümlü Projeleri ile ilgili çağrı 23 Kasım-18 Aralık 2020 tarihleri arasında yeniden yürürlüğe girdi. İlgili şartları sağlayan tüm engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza proje aşamalarının tamamında gerekli tüm desteği İŞKUR olarak vererek daha çok vatandaşımızın bu hibelerden faydalanmasını sağlıyoruz. Meslek ya da sektör ayırt etmeksizin tüm Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızı bu hibe desteğinden yararlanmak üzere İl müdürlüğümüze veya Nazilli, Söke ve Kuşadası'nda bulunan Hizmet Merkezlerimize bekliyoruz" dedi. - AYDIN

İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü Türkiye genelinde 4'üncü oldu
İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü Türkiye genelinde 4'üncü oldu
İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü Türkiye genelinde 4'üncü oldu

Engelli, Türkiye, Aydın, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü Türkiye genelinde 4'üncü oldu - Son Dakika


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