İŞKUR'da 57 bin açık iş ilanı bulunuyor! İşte en çok aranan meslekler - Son Dakika

İŞKUR'da 57 bin açık iş ilanı bulunuyor! İşte en çok aranan meslekler

12.10.2020 14:52
İŞKUR'da 57 bin açık iş ilanı bulunuyor! İşte en çok aranan meslekler, System.String[]

Yılbaşından bu yana 657 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da halen 57 bin açık iş bulunuyor. Özel sektör en çok beden işçisi, temizlik görevlisi ve dikişçi arıyor.

İSTİHDAM dört koldan desteklenirken; Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işsizlerin işe yerleşmesinde önemli bir rol üstleniyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, yılbaşından bu yana 657 bin 714 kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR'da halen yaklaşık 57 bin 346 açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların başında ise 12 bin 531 kişiyle beden işçiliği geliyor.

İŞKUR'da 57 bin açık iş ilanı bulunuyor! İşte en çok aranan meslekler

NASIL BAŞVURULUYOR?

Özel sektör; acilen bin 122 temizlik görevlisi, bin 95 makineci (dikiş) arıyor. Bin 42 kişiyle gazaltı kaynakçısı, 919 kişiyle satış danışmanı, 872 kişiyle ön muhasebeci en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.

İŞKUR'da 57 bin açık iş ilanı bulunuyor! İşte en çok aranan meslekler

Türkiye İş Kurumu, İstihdam, İŞKUR, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İŞKUR'da 57 bin açık iş ilanı bulunuyor! İşte en çok aranan meslekler - Son Dakika Ekonomi

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