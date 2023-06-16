İŞKUR'da devletin 7 milyon TL zarara uğratıldığı hayali personel skandalı! 39 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İŞKUR'da devletin 7 milyon TL zarara uğratıldığı hayali personel skandalı! 39 kişi gözaltına alındı

16.06.2023 12:05

Bazı firmaların İŞKUR memurlarıyla anlaşarak hayali personellere istihdam sağladıkları ve devleti 7 milyon lira zarara uğrattıkları ortaya çıktı. İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi ve 39 kişi gözaltına alındı.

Büyükçekmece İŞ-KUR'da memurlarla anlaşan bazı firmalar, hayali personellere istihdam sağladıkları gerekçesiyle devleti 7 milyon zarara uğrattı. Şüphelilere yönelik yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 43 şüpheliden 39'u gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, İŞKUR'da bazı memurların firmalarla işbirliği yaparak devletten haksız kazanç elde edildiğine dair ihbarlarla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

DEVLETİ 7 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTILAR

Yapılan çalışmalarda İŞKUR personelleri A.U. ve M.G.'nin bazı firmalarla anlaşarak İş Başı Eğitim Programları kapsamında hayali personeller yaratarak gerçeğe aykırı istihdam kayıtları oluşturdukları, bu şekilde de devletten ödenen paraların firma sahipleri ile memurların ya da eşlerinin hesaplarına yatırıldığı belirlendi. İncelemelerini derinleştiren polis, şüpheli firma yetkilileri tarafından memur ve eşinin hesaplarına yaklaşık 1 milyon lira usulsüz para aktarıldığını, firmaların memurlarla işbirliği yaparak devleti toplam 7 milyon lira zarara uğrattıklarını saptadı.

39 KİŞİ YAKALANDI

Çalışmaların ardından ekipler, tespit ettikleri şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 1'i tutuklu 43 kişiden 39'u yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (5)
  • Ferhat Peksoy: Hangi 7 milyon iyi arastirsinlar 77 milyona çıkar o büyük işletmelerden küçük işletmelere yiyen yiyene Cevap Yaz 17 0 Yayından Kaldır
  • Abdurrahman Genzileli: Devletin tüm kurumlarının içini bosalttilar Cevap Yaz 22 4 Yayından Kaldır
  • Hatice Demirci: YAZIKLAR OLSUN Cevap Yaz 25 0 Yayından Kaldır
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İŞKUR'da devletin 7 milyon TL zarara uğratıldığı hayali personel skandalı! 39 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İŞKUR'da devletin 7 milyon TL zarara uğratıldığı hayali personel skandalı! 39 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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