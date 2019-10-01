İŞKUR'da, TYP ile 2019 yılında 380 kişiye istihdam sağlandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Metin Ülgen Kaya, İŞKUR aracılığıyla, 2019 yılı içerisinde 380 kişinin toplum yararına programla istihdam edildiğini söyledi.



Kaya, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde doğrudan yada yüklenici eli ile toplum yararına hizmetin gerçekleşmesi amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü belirttiği açıklamasında, "TYP, işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplinden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve geçici gelir desteği sağlamak amacıyla uygulanan programdır. Bu kapsamda Kırşehir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere temizlik için 250, güvenlik için ise 130 kişi istihdam edilmiştir"dedi.



İŞKUR tarafından düzenlenen Sosyal Çalışma Programları ile üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışabilecekleri, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirebilecekleri alanlarda çalışmalar yaptıklarını ifade edene Kaya, "Doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla Kırşehir'de Sosyal Çalışma Programı kapsamında 128 kişi yaz tatili boyunca çalışmıştır"diye konuştu.



İŞKUR Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü gereğince ise çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Kaya, açıklamasını şöyle sürdürdü;



"Protokolün amacı; iş gücü piyasasının talep ettiği niteliklerde iş gücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapmaktır. Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile Kırşehir Ticaret Borsası, ortaklaşa oluşturdukları İl Çalışma Grubu vasıtasıyla işgücü taleplerini alarak işverenlerimize gerekli desteği sunacaktır. Mesleki Eğitim Kurslarımızın başvuruları Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından alınarak ilgili mercilere iletilecek ve kurslarımız hayata geçirilecektir.



Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü ile İl Müdürlüğümüz işbirliğinde MEGİP projesi kapsamında Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği mesleğinde İlimiz Karakurt mevkinde Agronet Seracılık firması tarafından kurulan serada 100 kişiye istihdam sağlayacak istihdam garantili kursumuz devam etmektedir." - KIRŞEHİR