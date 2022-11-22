İŞKUR'da usulsüzlük soruşturmasında 37 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İŞKUR'da usulsüzlük soruşturmasında 37 şüpheli gözaltına alındı

22.11.2022 17:20
İŞKUR'da usulsüzlük soruşturmasında 37 şüpheli gözaltına alındı

İŞKUR Genel Müdürlüğünde ihale yoluyla düzenlenen meslek edindirme ve işbaşı eğitim programlarında usulsüzlük yapılarak kurumun 20 milyon lira zarara uğratılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 37 şüpheli yakalandı.

İŞKUR Genel Müdürlüğünde ihale yoluyla düzenlenen meslek edindirme ve işbaşı eğitim programlarında usulsüzlük yapılarak kurumun 20 milyon lira zarara uğratılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 37 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan ihbarlar ve elde edilen bilgiler sonrasında İŞKUR Genel Müdürlüğünde çalışan bazı memurların ihale yoluyla düzenledikleri meslek edindirme ve işbaşı eğitim programlarında usulsüzlükler yaptığı belirlendi.

Memurların, sahte belgelerle kursa katılmayan kişilere ödemeler yapılmasını sağladığı, kurumun bu yolla 2014-2018 yılları arasında 20 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

İŞKUR müfettişi tarafından hazırlanan raporda usulsüzlük yapılarak "ihaleye fesat karıştırma", şüphelilerin tape kayıtlarından da "rüşvet" suçlarının işlendiği anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında, tanık ve müşteki beyanları, müfettiş ve kriminal raporlar, yapılan tespitler ve elde edilen deliller doğrultusunda organize şekilde hareket eden şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarını işlediği tespit edildi.

Şartları uymamasına rağmen ihalelere katılmışlar

Soruşturma kapsamında, yönetici veya ortakları arasında terörle iltisaklı kişilerin bulunduğu şirketlerin şartlara uygun olmamalarına rağmen İŞKUR ihalelerine katıldıkları, ihale şartnamelerinin şüpheli firmaları tarif eder şekilde tanzim edildiği, ihalelerin de dönüşümlü olarak yönetici/ortakları aynı veya birbiriyle irtibatlı firmalara verildiği belirlendi.

Sahte kursiyer listeleri ve sahte eğitmen imzalarıyla gerçekte düzenlenmeyen ihalelere konu eğitimlerin yapılmış gibi gösterildiği, bu anlamda eğitmen listesinde adı geçen personelin imza/yazı örnekleri üzerinden yapılan kriminal incelemede belgelerin tamamının sahte olduğu anlaşıldı.

İŞKUR'un kursuna gitmemelerine rağmen eğitim almış gibi maaş verilmiş

Terörle iltisaklı kişilerin İŞKUR'un herhangi bir kursuna gitmemesine rağmen gerçekte düzenlenmeyen eğitimlere katılmış gibi gösterilerek haksız maaş ödemesi almalarının sağlandığı belirlendi.

Bu yolla temin edilen paranın terör örgütlerinin sözde üniversite sorumluları olan ve "abi/imam" diye tabir ettikleri kişilere teslim edildiği, bu kişilerin örgütsel tedbir kapsamında takibe duyarlı şekilde para alışverişlerini gizlilik çerçevesinde yaptığı ortaya çıktı.

Şüphelilerden 6'sı yurt dışında

Soruşturmada, 24 ayrı suç eylemine katıldığı anlaşılan 21'i İŞKUR personeli, 17'si şirket-firma yetkilisi, 13'ü sahte kursiyer ve 7'si usulsüz kursiyer ve kimlik temin edenlerden oluşan 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 10 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 37 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonlarda 6 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 şüphelinin cezaevinde bulunduğu tespit edilirken, 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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İstanbul, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İŞKUR'da usulsüzlük soruşturmasında 37 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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