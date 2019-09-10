Son Dakika Haberleri: İŞKUR'daki kayıtlı işsizlerin yüzde 38'i 15-24 yaş grubundaki genç nüfus
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İŞKUR'daki kayıtlı işsizlerin yüzde 38'i 15-24 yaş grubundaki genç nüfus

1 saat önce

İŞKUR'a iş aradığını bildiren 10 kayıtlı işsizden 4’ün genç nüfus.. İŞKUR’un açıkladığı verilere göre ağustos ayı sonunda ülkedeki kayıtlı işsiz sayısı 4 milyon 44 bin oldu. Bunların 1 milyon 520 bini ise 15-24 yaş grubundaki genç nüfus. Bu da kayıtlı işsizlerin yüzde 38'ine denk geliyor.

İŞKUR'daki kayıtlı işsizlerin yüzde 38'i 15-24 yaş grubundaki genç nüfus, System.String[]

Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) iş aradığını bildiren 10 kayıtlı işsizden 4'ünün genç nüfus olduğu ortaya çıktı. İŞKUR'un açıkladığı verilere göre ağustos ayı sonunda ülkedeki kayıtlı işsiz sayısı 4 milyon 44 bin oldu. Bunların 1 milyon 520 bini ise 15-24 yaş grubundaki genç nüfus. Bu da kayıtlı işsizlerin yüzde 38'ine karşılık geliyor.


İŞKUR verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı ağustos ayında temmuza göre pek değişmedi. Kayıtlı işsiz sayısı sadece yüzde 0,1'lik artış göstererek 4 milyon 44 nin 640 kişi oldu. 2018'in ağustos ayına göre ise kayıtlı işsiz sayısı yüzde 47 artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu sayı 2 milyon 751 bin idi.

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İŞKUR, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:45 
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