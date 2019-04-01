İşkur'dan 2019 Yılı İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Semineri
35 dakika önce
Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünün ortak katılımı ile İŞKUR hizmet binasında 2019 Yılı Milli İstihdam Seferberliği kapsamında İstihdam Teşvikleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Kayseri
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu
İl Müdürlüğünün ortak katılımı ile İŞKUR
hizmet binasında 2019 Yılı Milli İstihdam Seferberliği kapsamında İstihdam Teşvikleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, toplantıda yaptığı konuşmasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
öncülüğünde başlatılan istihdam seferberliği programı ile Türkiye
genelinde 2,5 milyon kişiye istihdam olanağı sağlanması düşünülen yeni program kapsamında işverenlere istihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda hizmet binamız seminer salonunda işverenlere randevu vererek her hafta SGK
İl Müdürlüğü ile birlikte bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz." dedi.
İşverenlerin seminerlere katılımı ve göstermiş oldukları ilgiden son derece memnun olduğunu bildiren Ayçiçek seminerlerin sürekli devam edeceğini ve gerekirse gelemeyen işverenlere bizzat gidilerek istihdam teşviklerini anlatacaklarını ifade etti. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:35 Kaynak: İHA
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