Son Dakika Haberleri: İşkur'dan 31 Kişiye Geçici İş İmkanı

İşkur'dan 31 Kişiye Geçici İş İmkanı

1 saat önce

İŞKUR Manisa İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Manisa İl Müdürlüğünde 6 ay süreyle istihdam edilmek üzere 31 kişilik kontenjan tahsis edildiği öğrenildi.

İşkur'dan 31 Kişiye Geçici İş İmkanı, System.String[]
İŞKUR Manisa İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Manisa İl Müdürlüğünde 6 ay süreyle istihdam edilmek üzere 31 kişilik kontenjan tahsis edildiği öğrenildi. Geçici iş için bugün başlayan başvuruların 11 Şubat tarihinde sona ereceği öğrenildi.

İŞKUR tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 31 kişinin işbaşı yapacağı bildirildi. İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde 6 ay süreyle istihdam edilmek üzere 31 kişilik TYP kontenjanı tahsis edilmiştir. 7 Şubat Perşembe günü itibariyle müracaatlar başlamış olup 11 Şubat Pazartesi günü sona erecektir. Başvurular; İŞKUR İl Müdürlüğüne şahsen yapılacağı gibi, www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden de yapılabilir." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada ayrıca başvuru sahiplerine yönelik mülakatların 13 Şubat Çarşamba Günü saat 09.00'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında yapılacağı, projenin ise 20 Şubat- 20 Ağustos tarihleri arasında düzenleneceği bildirildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:37 Kaynak: İHA

Manisa, İŞKUR, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Artık İnternet Üzerinden Yapılabilecek! E-tebligat Dönemi Başladı Putin, Türk İş İnsanları ile TIR ve Kamyon Şoförlerine Vizeyi Kaldırdı

Adana'da Sazan Balığıyla Yapılan Dolandırıcılığa Güldüren Tepki: Sazan Gibi Düştük Erdoğan Sinyali Vermişti, Sebze ve Meyve Satışlarında Yeni Dönem Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 12:44:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşkur'dan 31 Kişiye Geçici İş İmkanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]