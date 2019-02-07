İşkur'dan 31 Kişiye Geçici İş İmkanı
1 saat önce
İŞKUR Manisa İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Manisa İl Müdürlüğünde 6 ay süreyle istihdam edilmek üzere 31 kişilik kontenjan tahsis edildiği öğrenildi.
İŞKUR Manisa
İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Manisa İl Müdürlüğünde 6 ay süreyle istihdam edilmek üzere 31 kişilik kontenjan tahsis edildiği öğrenildi. Geçici iş için bugün başlayan başvuruların 11 Şubat tarihinde sona ereceği öğrenildi.
İŞKUR tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 31 kişinin işbaşı yapacağı bildirildi. İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde 6 ay süreyle istihdam edilmek üzere 31 kişilik TYP kontenjanı tahsis edilmiştir. 7 Şubat Perşembe günü itibariyle müracaatlar başlamış olup 11 Şubat Pazartesi günü sona erecektir. Başvurular; İŞKUR İl Müdürlüğüne şahsen yapılacağı gibi, www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden de yapılabilir." ifadeleri kullanıldı.
Yapılan açıklamada ayrıca başvuru sahiplerine yönelik mülakatların 13 Şubat Çarşamba
Günü saat 09.00'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında yapılacağı, projenin ise 20 Şubat- 20 Ağustos tarihleri arasında düzenleneceği bildirildi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:37 Kaynak: İHA
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