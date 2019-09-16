Son Dakika Haberleri: İŞKUR'dan 341 kişiye 9 aylık süreyle iş imkânı
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İŞKUR'dan 341 kişiye 9 aylık süreyle iş imkânı

1 saat önce

İŞKUR Bayburt İl Müdürlüğü Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 341 kişiyi 9 ay süreyle iş imkanı sunacak.

İŞKUR'dan 341 kişiye 9 aylık süreyle iş imkânı, System.String[]

İŞKUR Bayburt İl Müdürlüğü Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 341 kişiyi 9 ay süreyle iş imkanı sunacak.


Eğitim sezonunun başlamasıyla birlikte il ve ilçelerde milli eğitim kurumlarında temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler 16-20 Eylül 2019 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüğüne başvurularını yapmaları gerekiyor. İşe başlama tarihleri 3 Ekim 2019, işin sona ermesi ise 30 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşecek. Milli Eğitim kurumlarında çalışacak olanların dağılımı şöyle:


Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 235 temizlik görevlisi


Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 31 güvenlik görevlisi


Aydıntepe İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 25 temizlik görevlisi Aydıntepe İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 5 güvenlik görevlisi


Demirözü İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 40 temizlik görevlisi


Demirözü İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 5 güvenlik görevlisi


İŞKUR'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Katılımcı seçim şartları yapılacak soruşturmada mevzuat gereği programa katılmasında engel olmayanlardan, ilgili vakıfta kaydı olmak şartıyla, sistemden yapılan gelir testinde hane halkı geliri kişi başı 500 TL ve altı olanlardan, asil ve yedekler sırasıyla ilgili kurumca noter kurasıyla belirlenecektir. Başvurular şahsen İŞKUR İl Müdürlüğüne yada www.iskur.gov.tr internet adresinden web ortamında yapılabilecektir. Kişiler ikamet ettiği il veya ilçenin projesine başvurabileceklerdir." denildi. - BAYBURT

Bayburt, İŞKUR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:27 Kaynak: İHA
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