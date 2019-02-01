İşkur'dan Boğazlıyan'da 80 Kişiye İstihdam

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında kamu kurumları ve belediyelerde istihdam edilecek 80 kişi kurayla belirlendi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında kamu kurumları ve belediyelerde istihdam edilecek 80 kişi kurayla belirlendi.



Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine 549 kişi katıldı. 80 kişinin istihdam edileceği kura sonucunda belirlenen kişilerin 38'i ilçe merkezinde, 42'si ise belediyelerde istihdam edilecek. 4 Şubat'ta göreve başlayacak olanlar, TYP'den ilk defa işe alınmışlarsa 5 ay 29 gün, daha önce çalışanlar ise 3 ay süreyle istihdam edilecekler.



Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, işe girmeye hak kazananlara hayırlı olsun dileklerini iletti. Başvuran 549 kişi arasındaki kura çekimlerinin tamamlandığını belirten Sinanoğlu, şunları kaydetti:



"İŞKUR Müdürlüğümüz ile imzaladığımız Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında kamu kurumları ve belediyemizde istihdam edilecek hemşehrilerimizi belirlemek üzere noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirdik. 549 kişi arasında isimleri açıklanan 80 vatandaşımızı istihdam edeceğiz. 4 Şubat itibariyle işe başlayacak personellerimiz için İŞKUR'un bize verdiği çalışma programını aynen uygulayacağız, çalışma saatlerini buna göre belirleyeceğiz, sosyal hakları yerine getireceğiz. İşe girmeye hak kazanan tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun, çalışmalarında başarılar dilerim." dedi. - YOZGAT

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