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İŞKUR'dan "Bu Kulüpte İş Var" etkinliği

6 saat önce

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından İş ve Meslek Danışmanlığı faaliyetleri kapsamında düzenlenen "Bu Kulüpte İş Var" etkinliği, Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Kırmızı Salonda gerçekleştirildi.

İŞKUR'dan

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından İş ve Meslek Danışmanlığı faaliyetleri kapsamında düzenlenen "Bu Kulüpte İş Var" etkinliği, Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Kırmızı Salonda gerçekleştirildi.


İŞKUR programı olan İş Kulübü kapsamında İş ve Meslek Danışmanı Eren Keser tarafından verilen eğitimde; iş arama becerileri, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve beden dili gibi konular anlatıldı. Eğitimin sadece öğrencilere değil, iş arayan vatandaşlara ve dezavantajlı gruplara da verildiğini belirten Eren Keser, eğitime katılan öğrencilere katılım belgesi gönderileceğini ifade etti.


Eren Keser konuşmasında "İş arama süreci ve özgeçmiş hazırlamayla ilgili herkes çok fazla şey bildiğine inanıyor. Dışardan bakıldığında öyle görünebilir ancak durum böyle değil. İnsan kaynakları birimleriyle görüştüğümüzde kendilerine gelen özgeçmişlerin sadece yüzde onluk bir kısmının iyi şekilde hazırlanmış olduğunu belirtiyorlar. Biz bu yüzde onluk oranı yukarıya çekmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


İş arayan kişilerin mülakat süreçlerine dair tecrübe sahibi olmalarının önemine değinen Eren Keser, "Mülakatta neler söylemeleri gerektiği, hangi soruya nasıl cevap vermeleri gerektiğiyle ilgili ipuçları veriyoruz. Tabi bütün bu eğitim kişinin kendisinde bitiyor; ama biz bu sürecin başlangıcında destek olma çabasındayız." dedi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, İŞKUR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:50 Kaynak: İHA
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