İŞKUR'dan Bursa'da 2 bin 384 kişiye "iş arama" eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İŞKUR'dan Bursa'da 2 bin 384 kişiye 'iş arama' eğitimi - Son Dakika

İŞKUR'dan Bursa'da 2 bin 384 kişiye "iş arama" eğitimi

6 saat önce

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) bünyesinde 2017 yılında kurulan "İş Kulübü", Bursa'da iş arayanlara ücretsiz destek vermeye devam ediyor.

İŞKUR'dan Bursa'da 2 bin 384 kişiye

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) bünyesinde 2017 yılında kurulan "İş Kulübü", Bursa'da iş arayanlara ücretsiz destek vermeye devam ediyor.

İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2019 sonu itibarıyla eğitimlere katılanların sayısı 2 bin 384'e ulaştı.

Programın hedef grupları arasında, üniversite öğrencileri, 15-24 yaş grubu genç iş arayanlar, 0-15 yaş grubu çocukları olan ve çalışmak isteyen anneler, madde bağımlıları, eski hükümlüler, geçici koruma statüsünde olanlar ve iş arayan engelliler bulunuyor.

"Bu kulüpte iş var" sloganıyla düzenlenen programlarda katılımcılara iş arama, öz geçmiş (CV) hazırlama ve mülakat teknikleri gibi konularda eğitimler veriliyor. Eğitimlere insan kaynakları uzmanları ve işverenler de katılarak katılımcılarla deneyimlerini paylaşıyor.

Bursa, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:52 Kaynak: AA
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