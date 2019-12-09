Son Dakika Haberleri: İŞKUR'dan Çifteler 'de Meslek Tanıtım Günü etkinliği
Son Dakika Güncel İŞKUR'dan Çifteler 'de Meslek Tanıtım Günü etkinliği - Son Dakika

İŞKUR'dan Çifteler 'de Meslek Tanıtım Günü etkinliği

6 saat önce

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eskişehir İl Müdürlüğü, Çifteler ilçesinde Meslek Tanıtım Günü etkinliği düzenledi.

İŞKUR'dan Çifteler 'de Meslek Tanıtım Günü etkinliği, System.String[]

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eskişehir İl Müdürlüğü, Çifteler ilçesinde Meslek Tanıtım Günü etkinliği düzenledi.


Yaklaşık 200'ün üzerinde öğrenci katılım gösterdiği etkinliğimizde Hakim Muhammed Fatih Kaygusuz, Diyetisyen Gönül Eren, Veteriner Hekim Şükrü Karakaya ve Elektrik-Elektronik Mühendisi Ali Atay yaptıkları konuşmalar ile katılımcılarımıza meslekleri hakkında detaylı bilgiler verdiler. Konuşmacılarımıza plaketlerini Çifteler İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Çelik ve Şube Müdürümüz Mustafa Volkan Yıldırım takdim etti.


İş ve Meslek Danışmanları Şefika Şule Kafkas, Dilek Kaya ve Canan Yörükoğlu etkinlik alanında bulunan stantta öğrencilere Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü faaliyetleri hakkında bilgi verdiler. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Çifteler, İŞKUR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Para yüzünden tartıştığı kadını göğsünden bıçakladı
Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı İstanbul'da servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğu ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 23:37:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İŞKUR'dan Çifteler 'de Meslek Tanıtım Günü etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]