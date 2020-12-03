İŞKUR'dan destek alan engelli vatandaş kendi işini kurdu - Son Dakika

İŞKUR'dan destek alan engelli vatandaş kendi işini kurdu

03.12.2020 11:25
İŞKUR'dan destek alan engelli vatandaş kendi işini kurdu, System.String[]

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki engelli Necmettin Özen, İŞKUR'un engellilere yönelik başlattığı projeden faydalanarak kendi işini kurdu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki engelli Necmettin Özen, İŞKUR'un engellilere yönelik başlattığı projeden faydalanarak kendi işini kurdu.

Yaklaşık 12 yıl önce Denizli'de inşaatta elektrik çarpması sonucu sol kolu ampute olan, sağ elinde iki parmağı işlevini yitiren ve yüzde 81 engelli olan Özen, İŞKUR tarafından engellilere yönelik başlatılan projeden faydalanmak istedi. İŞKUR'un engellilere sunduğu hibe desteğinden yararlanmak isteyen Özen, Engelsiz Aşım Bağımsız Başım Projesini hazırlayarak kuruma sundu. Projesi kabul edilen Özen, yaptığı nakışları iş yerinde ve pazarda satmaya başladı.

Denizli'de çalışırken elektrik çarpması sonucu sol kolunun ampute olduğunu, sağ elinde iki parmağın işlevini yitirdiğini ve yüzde 81 engelli kaldığını belirten Özen, "8-10 yıl alışamadım. Sonra kedim evde el işi, el sanatı yapmaya başladım. Hediyelik, bileklik, tespih, anahtarlık gibi ürünler yapıyordum. Sonrasında İŞKUR'un engellilere yönelik hibe desteği olduğunu öğrendim. Ondan sonra ben bir proje hazırladım. Projeyi İŞKUR'a sundum. Projem kabul edildi ve Şırnak bölgesinde projem bir ilkti. Hem benim açımdan hem de benim gibi engelli arkadaşlara örnek olması açısından çok önemsedim. Bu proje sayesinde İŞKUR'un bana sunduğu hibe desteğiyle bir nakış makinesi aldım. Bu makine ile yaptığım ürünleri, hem açtığım dükkanda hem de pazarda satıyorum. Bu şekilde aile geçimini ve çocuklarımın eğitim masraflarını karşılıyorum. 6 çocuğum var. Bu çocuklarımın geçimini ve eğitim masrafını sattığım ürünler ile sağlamaya çalışıyorum" dedi.

İŞKUR'dan aldığı destekle kendi işini kurmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Özen, "Ben engelli olan arkadaşlarıma şunu söylemek isterim, gerçekten insanın kendi ekmeğini kendisinin kazanması kadar güzel bir şey yok. Sürekli dilenmek veya yardım edilmeyi beklemek değil de çalışıp kendi ekmeğini kendisi kazanmak kadar iyi bir şey olmadığını düşünüyorum. İnsanın kendi ekmeğini kazanması kadar güzel bir duygu yoktur" diye konuştu. - ŞIRNAK

İŞKUR'dan destek alan engelli vatandaş kendi işini kurdu
İŞKUR'dan destek alan engelli vatandaş kendi işini kurdu
İŞKUR'dan destek alan engelli vatandaş kendi işini kurdu
İŞKUR'dan destek alan engelli vatandaş kendi işini kurdu
İŞKUR'dan destek alan engelli vatandaş kendi işini kurdu
İŞKUR'dan destek alan engelli vatandaş kendi işini kurdu
İŞKUR'dan destek alan engelli vatandaş kendi işini kurdu
İŞKUR'dan destek alan engelli vatandaş kendi işini kurdu
İŞKUR'dan destek alan engelli vatandaş kendi işini kurdu
İŞKUR'dan destek alan engelli vatandaş kendi işini kurdu
İŞKUR'dan destek alan engelli vatandaş kendi işini kurdu

Engelli, Şırnak, Cizre, İŞKUR, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İŞKUR'dan destek alan engelli vatandaş kendi işini kurdu - Son Dakika


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