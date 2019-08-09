Son Dakika Haberleri: İŞKUR'dan Didim'de iş ve meslek danışmanlığı hizmeti
Son Dakika Güncel Haber

İŞKUR'dan Didim'de iş ve meslek danışmanlığı hizmeti

24 dakika önce

Türkiye İş Kurumu (İHA) Aydın İl Müdürlüğü, Didim ilçesinde iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerini sürdürüyor.

İŞKUR'dan Didim'de iş ve meslek danışmanlığı hizmeti, System.String[]
Türkiye İş Kurumu (İHA) Aydın İl Müdürlüğü, Didim ilçesinde iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerini sürdürüyor.

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, her hafta Perşembe günü, İŞKUR İl Müdürlüğünden personel gelerek, esnaf odası bünyesinde hizmet verdiğini belirtti.

İlçede esnaf ve sanatkarlara yönelik hizmetlerin sürdüğünü ifade eden Erul, İŞKUR İl Müdürlüğü ile Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında imzalanan protokol gereği iş veren ile iş arayanların bir araya getirilmesinin amaçlandığını ifade etti. - AYDIN
Aydın, İŞKUR, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekli ikramiyeleri ve kamu çalışanlarının maaşları bugün yatırılacak
5 kadının sokak ortasındaki eş kavgası kameraya yansıdı İYİ Parti'den İBB hamlesi: Mecliste CHP'den ayrılıp kendi gruplarını kuracaklar Kurban kesme kurallarına uymayanlara 1794 lira para cezası uygulanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 10:02:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İŞKUR'dan Didim'de iş ve meslek danışmanlığı hizmeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]