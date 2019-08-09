İŞKUR'dan Didim'de iş ve meslek danışmanlığı hizmeti
24 dakika önce
Türkiye İş Kurumu (İHA) Aydın İl Müdürlüğü, Didim ilçesinde iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:37 Kaynak: İHA
Türkiye İş Kurumu (İHA) Aydın
İl Müdürlüğü, Didim
ilçesinde iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerini sürdürüyor.
Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, her hafta Perşembe günü, İŞKUR
İl Müdürlüğünden personel gelerek, esnaf odası bünyesinde hizmet verdiğini belirtti.
İlçede esnaf ve sanatkarlara yönelik hizmetlerin sürdüğünü ifade eden Erul, İŞKUR İl Müdürlüğü ile Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında imzalanan protokol gereği iş veren ile iş arayanların bir araya getirilmesinin amaçlandığını ifade etti. - AYDIN
Emekli ikramiyeleri ve kamu çalışanlarının maaşları bugün yatırılacak 5 kadının sokak ortasındaki eş kavgası kameraya yansıdı İYİ Parti'den İBB hamlesi: Mecliste CHP'den ayrılıp kendi gruplarını kuracaklar Kurban kesme kurallarına uymayanlara 1794 lira para cezası uygulanacak