İŞKUR'dan Geleceğin Programcılarına İş Kulübü Eğitimleri
2 saat önce
Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Bozok Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında üniversite öğrencilerine İş Kulübü Eğitimleri verilmeye devam ediyor.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, "Üniversitelerini yakında tamamlayıp iş dünyasına girecek olan birçok öğrencimizin yaşadığı kaygının farkındayız, bu kaygı ve endişelerini en aza indirmek adına İş Kulübü Eğitimleri düzenliyoruz" dedi. Yıldız, İş Kulübü Eğitimleri kapsamında Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı bölümü öğrencilerine İş Arama Becerileri, Mülakat Teknikleri, İletişim, CV Hazırlama, Motivasyon, Kişisel Farkındalık konularında uygulamalı eğitimlerin verildiğini ifade ederek, bu eğitimlerle öğrencilerimizin işgücü piyasasına hazır olarak mezun olmalarını amaçlıyoruz dedi.
Teknik Bilimler Müdür Yardımcısı Zeki Yılbaşı'ya da İş Kulübü Eğitimlerinin düzenlenmesinde geçen emeklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Yıldız, "Üniversitemizin diğer bölümlerinde öğrenim gören genç kardeşlerimizin de İş Kulübü Eğitimlerinden faydalanmalarını arzu ederim" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:00 Kaynak: Bültenler
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