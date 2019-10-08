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İŞKUR'dan İstihdamı attırma projeleri

1 saat önce

Çalışma ve iş Kurumu Kilis İl Müdürü Erdinç Çamlı, istihdamı arttırmak ve işsizliği önlemek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

İŞKUR'dan İstihdamı attırma projeleri, System.String[]

Çalışma ve iş Kurumu Kilis İl Müdürü Erdinç Çamlı, istihdamı arttırmak ve işsizliği önlemek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.


İl Müdürü Erdinç Çamlı, yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çamlı, Kilis'te yaptıkları iş gücü araştırma piyasasında istihdama yönelik faaliyetlerinin ana başlıkları Mesleki Eğitim Kursları(MEG) İş Başı Eğitim Programı(İEP) Toplum yararına Programlar(TYP) Sosyal çalışma Programı(SÇP) olduğunu ifade ederek, " Mesleki edindirme kurslarımız ilimiz genelinde özel ve imalat gösteren işyerlerimizde sıkça yaptığımız bir program. Tabi bu programımız yüzde 50 istihdam garantili bir program. Bilindiği üzere iş başı eğitim programı iş yerlerinde en az 2 tane sigortalı çalıştıran iş yerlerimize üçüncü bir kişiyi biz kendimiz veriyoruz. Bu hizmet sektörün de 3 ay imalat sektöründe 6 ay bilişim sektöründe 9 ay olarak süreler değişmektedir. Kilis'te, iş başı eğitim programlarımızda ki rakamlarımız ise Kurs sayısı 119 dur.345 Erkek 201 Kadın olmak üzere katılıcı sayımız 546'dır.MEG dediğimiz Mesleki Eğitim Programında ise 5 kursumuz bulunmakta olup 13 erkek 123 Kadın toplam 136 kişi. İstihdam garantili kursumuzun sayısı 5. Bu kursumuz 40 Erkek 77 Kadın toplam 117 kişi de bu kursumuzda kurs görmektedir. Genel toplam da ise Kurs sayımız 129 erkek katılımcı sayısı 398 Kadın katılımcı sayısı 401 toplam 799 kişiyi şu an istihdam etmiş bulunmaktayız. Özel sektör işe yerleştirmede Eylül ayı içerisinde 159 kişiyi şahsi çabalarımızla işe yerleştirmiş bulunmaktayız. Kursların haricinde bu rakam bu yıl itibari ile 700 kişiye yaklaşmış bulunmaktadır" dedi. - KİLİS

Kilis, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:18 Kaynak: İHA
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