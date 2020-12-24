İŞKUR'dan kadın istihdamına katkı sağlayan firmaya teşekkür belgesi - Son Dakika

İŞKUR'dan kadın istihdamına katkı sağlayan firmaya teşekkür belgesi

24.12.2020 13:17
İŞKUR'dan kadın istihdamına katkı sağlayan firmaya teşekkür belgesi, System.String[]

SAKARYA'da, 3 ayrı tesiste yaklaşık bin 800 çalışanıyla faaliyet gösteren tekstil firmasında bin 400 kadın işçi çalışıyor.

SAKARYA'da, 3 ayrı tesiste yaklaşık bin 800 çalışanıyla faaliyet gösteren tekstil firmasında bin 400 kadın işçi çalışıyor. İŞKUR, kadın istihdamına verdiği katkı nedeniyle firmaya teşekkür belgesi verdi.

Sakarya'da 1998 yılında 200 personel ile üretime başlayan ve şu an çalışan sayısı bin 800'e ulaşan tekstil firması, 3 ayrı tesiste bin 400 kadın işçiyi istihdam ediyor. Çalışan anneler için anlaşmalı kreşi bulunan fabrikaya pandemi sürecinde kadın istihdamına yönelik olarak attığı adımlardan dolayı İŞKUR Sakarya İl Müdürü Tekin Kaya ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sakarya İl Müdürü Erhan Çavuş tarafından gerçekleştirilen ziyarette teşekkür belgesi verildi.

'KADINLAR ÇOĞUNLUKTA' Fabrikadaki üretim hatlarında kadınların çoğunlukta olduğunu belirten Kalite Kontrol Sistemi ve Sosyal Uygunluk Müdürü Ezgi Çiler Ateş, "Firmamızda kadınlar erkeklerden üstün durumda. Bin 800 çalışanın yüzde 85'ini kadınlar oluşturmakta. Kadınlarımızı geçtiğimiz yıllarda üretimin birçok noktasında göremezken, şu anda üretimin her noktasında etkin rol aldığını görmekteyiz" dedi. İŞKUR'DAN TEŞEKKÜR İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya da "Firmanın iş gücüne desteği önemli noktalara ulaşmıştır. Biz de bu yüzden firmamıza istihdam sağladığı için teşekkür ediyoruz" diye konuştu. 'DEVLETE KATKI SUNUYOR' Firmanın yaptığı atılımlarla devlete de katkı sunduğunu belirten Sosyal Güvenlik Kurumu Sakarya İl Müdürü Erhan Çavuş, "Tekstil, yoğun emeğin olduğu bir sektör. Bu yüzden çalışan sayısı ise buna bağlı olarak çok fazla. Sağlamış olduğu katma değer ile birlikte hem vergi konusunda hem de sigorta primi konusunda devlete katkı sunmaktadır" dedi.

- Sakarya
İŞKUR'dan kadın istihdamına katkı sağlayan firmaya teşekkür belgesi
İŞKUR'dan kadın istihdamına katkı sağlayan firmaya teşekkür belgesi
İŞKUR'dan kadın istihdamına katkı sağlayan firmaya teşekkür belgesi
İŞKUR'dan kadın istihdamına katkı sağlayan firmaya teşekkür belgesi
İŞKUR'dan kadın istihdamına katkı sağlayan firmaya teşekkür belgesi
İŞKUR'dan kadın istihdamına katkı sağlayan firmaya teşekkür belgesi
İŞKUR'dan kadın istihdamına katkı sağlayan firmaya teşekkür belgesi
İŞKUR'dan kadın istihdamına katkı sağlayan firmaya teşekkür belgesi
İŞKUR'dan kadın istihdamına katkı sağlayan firmaya teşekkür belgesi
İŞKUR'dan kadın istihdamına katkı sağlayan firmaya teşekkür belgesi
İŞKUR'dan kadın istihdamına katkı sağlayan firmaya teşekkür belgesi

Sakarya, İŞKUR, Kadın, İşçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İŞKUR'dan kadın istihdamına katkı sağlayan firmaya teşekkür belgesi - Son Dakika Ekonomi


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