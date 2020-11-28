İŞKUR'dan kendi işini kurmak isteyen Karacasulu vatandaşlara 933 bin TL hibe

İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü'nün 2020 yılı 2. Dönem 'Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşlerini Kurmalarına Yönelik Hibe Desteği Programı' çerçevesinde kendi işini kurmak isteyen Karacasulu 15 vatandaşa toplamda 933 bin TL hibe desteği verilecek.

İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü'nün 2020 yılı 2. Dönem 'Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşlerini Kurmalarına Yönelik Hibe Desteği Programı' kapsamında Karacasu Kaymakamlığı Proje Ofisi tarafından hazırlanan 13 engelli ve 2 eski hükümlüye ait 15 proje onaylandı. Projelerin 11'i küçükbaş hayvancılık, 3'ü büyükbaş hayvancılık, 1'i de market işletmeciliği olup, projeler için 13 engelliye 65 bin TL'den toplam 845 bin TL, 2 eski hükümlüye de 44 bin TL'den toplam 88 bin TL olmak üzere genel toplamda 933 bin TL hibe desteği verilecek. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, proje sahiplerini tebrik ederek, "Yeni yatırımlar ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - AYDIN