İşkur'dan Manisa'da İstihdama Katkı
1 saat önce
İŞKUR, 'Toplum Yararına Programı' kapsamında Manisa'da 500 kişiyi kamu kurumlarında iş sahibi yapacak.
İŞKUR
, 'Toplum Yararına Programı' kapsamında Manisa
'da 500 kişiyi kamu kurumlarında iş sahibi yapacak.
İŞKUR Manisa'da istihdama katkı sağlamaya devam ediyor. İŞKUR, 'Toplum Yararına Programı' (TYP) kapsamında Manisa'da 500 kişiyi kamu kurumlarında iş sahibi yapacak. İstihdamdan yararlanmak isteyen vatandaşlar başvuruların son günlerinde ise Manisa İŞKUR binasında yoğunluk oluşturdu. Manisa'da 2018 yılında 4 bin 465 kişi TYP kapsamında işe yerleştirildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Eşref Aslan, "Müdürlük olarak Toplum Yararına Programa kapsamında özellikle işsizliğin yoğun olduğu bu dönemlerde kamu kurumlarına, belediyelere 6 aylık sürelerle eleman alımı gerçekleştiriyoruz. Başvurularını aldığımız 500 kişilik bir kontenjan ilimize tahsis edilmiştir. 18 Ocak'ta başlayan başvurularımız 22 Ocak'ta sona erecek. Başvurusu kabul olanların 23 ile 25 Ocak tarihleri arasında mülakata girecek ve mülakatı geçen vatandaşlar 4 Şubat'ta işbaşı yapacak. 6 ay süreyle ilgili kurumlarda çalışacak olan bu personelimizin asgari ücret ödemeleri ve sigortaları kurumumuz tarafından sağlanacak. 500 kişiyi de 2019 yılın ilk günlerinde işe başlatmıştık" dedi.
2018 yılı içerisinde 4 bin 465 kişinin Toplum Yararına Programı kapsamında işe yerleştirildiğini açıklayan Aslan, "Bunlardan 917 tanesi milli eğitimde halen programlarına devam ediyor" diye konuştu. Aslan, alımların ilerleyen dönemde de devam edeceğini dile getirdi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:25 Kaynak: İHA
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