Son Dakika Haberleri: İşkur'dan Muhasebecilere Kısa Çalışma Ödeneği Semineri

İşkur'dan Muhasebecilere Kısa Çalışma Ödeneği Semineri

53 dakika önce

2019 yılı istihdam seferberliği kapsamında işverenlere sunulan teşviklerden olan kısa çalışma ödeneğinin yararlanma şartları ve uygulamaları hakkında muhasebecilere seminer verildi.

İşkur'dan Muhasebecilere Kısa Çalışma Ödeneği Semineri, System.String[]
2019 yılı istihdam seferberliği kapsamında işverenlere sunulan teşviklerden olan kısa çalışma ödeneğinin yararlanma şartları ve uygulamaları hakkında muhasebecilere seminer verildi.

2019 yılı istihdam seferberliği kapsamında işverenlere sunulan teşviklerden olan kısa çalışma ödeneğinin yararlanma şartları ve uygulamaları hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Şimşek'in katılımı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara Rehberlik ve Teftiş Kurulu Grup Başkanı Suat Hayri Akpınar, İş Müfettişi Mehmet Saygıner ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Daire Başkanlığı İstihdam Uzmanları Ekmel Onur Aydın ile Murat Günal'ın sunumuyla Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Düzenlenen seminerde işverenlerin kısa çalışma ödeneği başvurusunun nasıl yapacağı ve dikkat edilmesi gereken önemli konular üzerinde duruldu. Seminer işveren ve temsilcilerinin kısa çalışma ödeneği sorularıyla sona erdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:29 Kaynak: İHA

Arif Şimşek, Kayseri, Güncel
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