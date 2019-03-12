İşkur'dan Oğuzeli Myo'da İş Kulübü Eğitimi
53 dakika önce
Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulunda İş kulübü eğitimi verildi.
Gaziantep
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR
) tarafından Gaziantep Üniversitesi
(GAÜN) Oğuzeli
Meslek Yüksekokulunda İş kulübü eğitimi verildi.
Gaziantep'te ilk defa gerçekleştirilen eğitimde 10 kişilik öğrenci grubuna iş arama becerileri, beden dili, mülakat teknikleri, iletişim becerileri ve motivasyon oyunlarıyla uygulamalı olarak anlatıldı. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ücretsiz olarak düzenlenen eğitim programında, katılımcıların "nasıl iş aramalıyım", "İş başvurum neden reddedildi", "Mülakatta nelere dikkat etmeliyim" gibi sorulara cevap bulmaları sağlandı. Rol oyunları ve yetkinlik bazlı mülakat simülasyonlarının gerçekleştirildiği eğitimlerde, özgeçmiş ve ön yazı hazırlama teknikleri, iş arama kanalları, iş görüşmelerine hazırlık, iş görüşmesinde beden dili, telefon görüşmesi, mülakat teknikleri konularında eğitimler de verildi. Eğitim sonunda Öğretim Görevlisi Yaşar Ede, İŞKUR eğitmenlerine teşekkür etti. Eğitim sonrasında öğrencilere sertifikaları takdim edilirken Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Karahan
öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunan bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:04 Kaynak: İHA
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