Son Dakika Haberleri: İŞKUR'dan POMEM Ziyareti

İŞKUR'dan POMEM Ziyareti

44 dakika önce

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi'ye yeni görevine atanması vesilesi ile hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İŞKUR'dan POMEM Ziyareti, System.String[]

Ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Yıldız, "İlimizde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İşbirliği içerisinde yaptığımız çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda ilimize büyük potansiyeli bulunan POMEM'i ziyaret ederek işbirliklerini büyütmeyi hedefliyoruz" dedi. Ayrıca Yozgat POMEM Müdürlüğü görevine atanması vesilesiyle Kişi'ye yeni görevinin hayırlı olmasını ve başarı dileklerini ileten Yıldız, görüşmede İŞKUR hizmetleri ve kurumlar arası ortak çalışma neticesinde yapılabilecekler hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.

Ziyaretten çok memnun olduğunu ifade eden Kişi, POMEM olarak tüm işbirliklerine hazır olduklarını ifade ederek Yıldız'a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:20 Kaynak: Bültenler

Yozgat, İŞKUR, Güncel
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