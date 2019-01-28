İşkur'dan Suriyelilere İstihdam Desteği

İŞKUR'dan Suriyelilere istihdam desteğiANKARA - Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem: "Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş dolayısıyla 3 milyon 600 bin mülteciye ev sahipliği yapıyoruz.

İŞKUR'dan Suriyelilere istihdam desteği



ANKARA - Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem: "Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş dolayısıyla 3 milyon 600 bin mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bu süreçte ensar ruhuyla Suriye halkına en güçlü desteği biz verdik" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Dünya Bankası tarafından finanse edilen, 'Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İstihdam Desteği Projesi' açılış toplantısına Dünya Bankası yetkilileri ve Avrupa Birliği yetkilileri katıldı.

Toplantıda, Suriyeli vatandaşların iş gücüne katkısının önemli olduğu vurgulandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, "Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş dolayısıyla 3 milyon 600 bin mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bu süreçte ensar ruhuyla Suriye halkına en güçlü desteği biz verdik. Anadolu toprakları her daim mazlumlara kucak açmıştır. Türkiye'nin yardımsever tutumuna karşı diğer ülkelerin kayıtsız kalmasını kabul etmiyoruz. Sorumluluk hakkaniyetli olarak dağıtılmalı" diye konuştu.

Bu coğrafya üzerinde yaşayan herkesi kardeş saydığını belirten Erdem, "Ülkemizde bulunan Suriyeli kardeşlerimizin de; sanata, spora, ekonomiye katkıda bulunması lazım. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak görevimizi unutmadan bu coğrafyada yaşayan herkesi kardeş sayıyoruz. Misafirperverliğimizi arttırarak çalışma hayatına soktuğumuz Suriyeli kardeşlerimiz de iç savaş bittikten sonra yeniden ülkelerine dönecek ve Türkiye'yle Suriye arasındaki ilişkileri pekiştirecek" şeklinde konuştu.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise şunları söyledi:

"Mülteciler meselesi tüm dünyanın nereye gideceğini tahminde zorluk çektiği, binlerce hatta 10 binlerce mülteciyle yüzleşen ülkelerin meseleye çözüm bulmakta ve çözüme dair yaklaşımları sebebiyle takdire ve taltife mazhar olduğu bir ortamda tüm Suriyelilerin yarısından çoğunu ülkesinde barındıran ve onlar için hiçbir fedakarlıktan kaçınmaya ve yaşadıkları bu güzel ülkede iş gücü piyasalarına entegrasyonu, iş gücü piyasasında yer almaları ve dengeleri bozmadan uyum içinde çalışmaları için gayret ve çaba sarf etmek bakanlığımız ve İŞKUR'un üzerinde yoğunlaştığı hususlardandır."

Türkiye İş Kurumu'nun, dünyanın tüm başarılı ülkelerinin içerisinde yer aldığı, Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği (WAPES)'in dönem başkanlığı sürecinde tüm istihdam politikalarıyla ilgili katkıda bulunduğunun altını çizen Uzunkaya, "Ülkemiz açısından, AB fonlarıyla destekleme aşamasında; eğitimden, altyapı hizmetlerine, son aşamalarında istihdam konusunda zorluk çekeceğimizi beyan ettik. İstihdamın desteklenmesi konusunda AB fonu ve Dünya Bankası'nın destekleriyle; iş gücünün yetiştirilmesi, ve istihdamın arttırılması aşamasında İŞKUR'un bu projenin de üstesinden geleceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bu program dahilinde seçtiğimiz dört şehrimizde; İstanbul, Adana, Şanlı Urfa ve Gaziantep illerimizde bu programı etkin bir şekilde yerine getireceğiz. Bu programın bitiş tarihi 2020 gibi gözükse de 1 Mart'ta başlayacağımız programlar bu yılın sonunda bu projeyi yani zamanından 1 yıl önce tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Program dahilinde Türkiye'ye finans desteği sağlayan Dünya Bankası ve Avrupa Birliği yetkilileri, İŞKUR'un bu tür organizasyonlarda öncü kuruluş olduğu vurgulandı. Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Strateji ve Operasyon Direktörü Mariam Sherman, "Dünya bankası bu tür çalışmalara her zaman destek veriyor. Aktif iş gücü programları ile istihdamın arttırılması için projeler yürütüyor. Bu tür programlar yerel ekonomik büyümeye de olanak sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals ise AB temsilen açılışta yer aldığı için mutluluk duyduğunu ifade etti. Vinals, "Türkiye'nin, Suriyelilere ev sahibi yapma çabasını takdir ediyorum. Türkiye'de bulunan Suriyelilerin yarısı çalışma yaşında. Bu kişilerin doğru işlere yönlendirilmesi gerekiyor. Avrupa Birliği bu tür organizasyonlara yatırım yapmaya hazır" değerlendirmesini yaptı.

Açılış projesi toplantısına; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Strateji ve Operasyon Direktörü Mariam Sherman, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, proje kapsamında Türkiye'de görev alan Dünya Bankası ve AB yetkilileri ve birçok İŞKUR çalışanı katıldı.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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