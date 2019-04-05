Son Dakika Haberleri: İşkur'dan Teşvik ve Destek Bilgilendirme Ziyaretleri

İşkur'dan Teşvik ve Destek Bilgilendirme Ziyaretleri

12 dakika önce

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu ve beraberindekiler, Çaycuma ilçesinde bir tıp merkezini ziyaret ederek bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İşkur'dan Teşvik ve Destek Bilgilendirme Ziyaretleri, System.String[]
Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu ve beraberindekiler, Çaycuma ilçesinde bir tıp merkezini ziyaret ederek bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumundan yapılan açıklamada, 2019 istihdam seferberliği kapsamında işveren ile işveren temsilcilerine yönelik teşvik ve destekleri duyurmak üzere başlatılan bilgilendirme toplantılarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, İl Müdürü Gönül Demirsu'nun, İş ve Meslek Danışmanı Elif Akalın'la Çaycuma'da bir tıp merkezini ziyaret ederek, teşvikler ve destekler konusunda bilgilendirme yaptıkları kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:59 Kaynak: AA

Çaycuma, Zonguldak, Güncel
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