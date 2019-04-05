İşkur'dan Teşvik ve Destek Bilgilendirme Ziyaretleri

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu ve beraberindekiler, Çaycuma ilçesinde bir tıp merkezini ziyaret ederek bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu ve beraberindekiler, Çaycuma ilçesinde bir tıp merkezini ziyaret ederek bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.



Zonguldak Çalışma ve İş Kurumundan yapılan açıklamada, 2019 istihdam seferberliği kapsamında işveren ile işveren temsilcilerine yönelik teşvik ve destekleri duyurmak üzere başlatılan bilgilendirme toplantılarının devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, İl Müdürü Gönül Demirsu'nun, İş ve Meslek Danışmanı Elif Akalın'la Çaycuma'da bir tıp merkezini ziyaret ederek, teşvikler ve destekler konusunda bilgilendirme yaptıkları kaydedildi.

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