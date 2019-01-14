Son Dakika Haberleri: İşkur'dan Typ Kapsamında 1000 Kişiye Dana İstihdam İmkanı

İşkur'dan Typ Kapsamında 1000 Kişiye Dana İstihdam İmkanı

21 dakika önce

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1000 kişilik daha istihdam oluşturacak.

İşkur'dan Typ Kapsamında 1000 Kişiye Dana İstihdam İmkanı, System.String[]
Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1000 kişilik daha istihdam oluşturacak.

İŞKUR'un istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde iş bulamayan veya istihdamında zorluk çekilen işsizlerin, çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek, işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek adına düzenlediği TYP kapsamında toplam binr 733 kişiye istihdam sağladı. Devam eden programlara ilave olarak Eskişehir'de bulunan 23 kamu kurum ve kuruluşlarında, kamusal alanların temizliği alanında istihdam edilmek üzere toplam 1000 kişilik daha TYP düzenlenecek.

"Müracaatlar başladı"

Düzenlenecek TYP programlarına başvurular bugün itibarı ile başladı. 14 - 18 Ocak 2019 tarihleri arasında Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü hizmet binasından, ilçelerde, beldelerde Kaymakamlık ve Belediyelerde bulunan İŞKUR hizmet noktalarından veya İŞKUR'un web sitesi www.iskur.gov.tr adresinden alınacak. TYP'ye başvuracak katılımcıların, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmaları, 18 yaşını tamamlamış olmaları, herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci olmamaları (açık lise ve açık öğretim hariç), emekli ve malul aylığı almamaları gerekmekte. Ayrıca 23 Kamu kurum ve kuruluşunda düzenlenecek TYP'lerde bir kişi, yalnızca bir kamu kurum ve kuruluşuna başvuru yapabilecek. Başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi(ADNKS) üzerinde, bir hanede bulunan ve şartları uyan bütün kişiler başvuru yapabilecek, ancak bir haneden yalnızca bir kişi TYP katılımcısı olabilecek. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:55 Kaynak: İHA

Eskişehir, İŞKUR, Yaşam
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