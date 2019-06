İŞKUR'dan üniversite öğrencilerine sosyal çalışma programı

Bayburt Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Abdullah Kahveci, üniversite öğrencilerine yönelik sosyal çalışma programı hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kahveci, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Çalışma Programlarının, üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışabilecekleri diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirebilecekleri programlar olduğunu belirtti.

Program düzenlenebilecek alanların doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi olduğunu kaydeden Kahveci, şöyle devam etti:

"Üniversite Öğrencilerine Sosyal Çalışma Programına başvuru, 28 Haziran'a kadar www.iskur.gov.tr adresinden yapılmalıdır. Başvuran öğrencilerimiz 5 Temmuz'da elektronik kura ile belirlenecek ve 8 Temmuz'da programa başlayıp 20 Eylül'de sona erecektir. Sosyal Çalışma Programları, İŞKUR işbirliği ile kamu kurumlarında uygulanmaktadır. Programa açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere başarılı, aktif öğrenci kaydı olan bütün yükseköğretim öğrencileri katılabilir. Herhangi bir bölüm ayrımı bulunmaksızın öğrenci kendisine en uygun programa katılabilecektir."

Kahveci, öğrencilerin, diledikleri ildeki Sosyal Çalışma Programına başvurabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Her bir öğrencinin bir yaz döneminde en fazla 3 programa başvuru hakkı bulunduğundan, tüm programlara başvuru yapılamaz. Her bir Sosyal Çalışma Programı belirli sayıdaki kontenjanla açılır. Katılımcılar merkezi kura, liste, noter kurası yöntemlerinden biri ile belirlenir. Kontenjan sayısı kadar sıralı yedek katılımcı belirlenir. Günlük sosyal çalışma süresi 8 saattir. Bu sürenin 7,5 saati çalışma, yarım saati dinlenme süresidir. Haftalık çalışma süresi 3 gündür. 2019 yılı yaz dönemi için toplam süre azami 39 gündür. Öğrenciler, programa katılım sağladıkları her gün için 67,36 lira ödeme almaya hak kazanır. Ayrıca yine bu günler için emekliliğe etki eden sigortaları dahil tüm sigorta primleri yatırılır.

Program dolayısıyla katılımcıların KYK bursları, öğrenim kredileri kesilmez."

Katılımcıların programa devam zorunlulukları ancak yüklenicinin onayı olması kaydıyla 5 güne kadar mazeret göstererek programa katılmama hakları bulunduğuna işaret eden Kahveci, "Katılımcılara bu günler için herhangi bir ödeme yapılmaz. Sağlık raporları da bu süreye dahildir. Öğrencilik dönemi boyunca Sosyal Çalışma Programından toplam 90 gün yararlanma hakkı bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

