İşkur 'Dan Üniversite Öğrencilerine Yönelik Etkinlik
53 dakika önce
Zonguldak İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından genç işsizliğin önlenmesi, beyaz yakalıların katılımlarının sağlanması ve üniversiteden yeni mezun olacak öğrencilere faydalanabilecekleri kurum hizmetlerinin tanıtılması amacıyla etkinlik düzenlenecek.
Zonguldak İŞKUR
İl Müdürlüğü tarafından genç işsizliğin önlenmesi, beyaz yakalıların katılımlarının sağlanması ve üniversiteden yeni mezun olacak öğrencilere faydalanabilecekleri kurum hizmetlerinin tanıtılması amacıyla etkinlik düzenlenecek.
Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Bülent Ecevit Üniversitesi
işbirliğinde 23 Şubat Cumartesi 18: 00 'da Sezai Karakoç
Konferans salonunda etkinlik düzenlenecekolan etkinlikte üniversite öğrencilerinin katılımı ile iş arama becerileri eğitimi, eğitimde iş başvuruları, özgeçmiş hazırlama, işbaşı eğitim programı ve işe ilk adım projesi gibi konularda iş ve meslek danışmanı tarafından bilgilendirme yapılacak olup öğrencilerin mezun olduktan sonraki aşamada istihdama gidecek yolda çizecekleri yol haritaları belirlemelerine destek verilecek. Özellikle kurum hizmetleri arasında yer alan ve üniversiteden sonra deneyimsizlik nedeniyle ile işe girmeden zorluk yaşayan gençlere işbaşı eğitim programları ile işgücü piyasasına katılımlarının sağlanması amaçlanıyor. Etkinliğin ikinci bölümünde ise Üniversite öğrencileri, İŞKUR Çalışanları, Kurum hizmetlerinden faydalananlar ile diğer konukların yer alacağı kültür sanat etkinliği yer alacak. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:01 Kaynak: İHA
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