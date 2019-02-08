Son Dakika Haberleri: İşkur 'Dan Üniversite Öğrencilerine Yönelik Etkinlik

İşkur 'Dan Üniversite Öğrencilerine Yönelik Etkinlik

53 dakika önce

Zonguldak İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından genç işsizliğin önlenmesi, beyaz yakalıların katılımlarının sağlanması ve üniversiteden yeni mezun olacak öğrencilere faydalanabilecekleri kurum hizmetlerinin tanıtılması amacıyla etkinlik düzenlenecek.

İşkur 'Dan Üniversite Öğrencilerine Yönelik Etkinlik, System.String[]
Zonguldak İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından genç işsizliğin önlenmesi, beyaz yakalıların katılımlarının sağlanması ve üniversiteden yeni mezun olacak öğrencilere faydalanabilecekleri kurum hizmetlerinin tanıtılması amacıyla etkinlik düzenlenecek.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Bülent Ecevit Üniversitesi işbirliğinde 23 Şubat Cumartesi 18: 00 'da Sezai Karakoç Konferans salonunda etkinlik düzenlenecekolan etkinlikte üniversite öğrencilerinin katılımı ile iş arama becerileri eğitimi, eğitimde iş başvuruları, özgeçmiş hazırlama, işbaşı eğitim programı ve işe ilk adım projesi gibi konularda iş ve meslek danışmanı tarafından bilgilendirme yapılacak olup öğrencilerin mezun olduktan sonraki aşamada istihdama gidecek yolda çizecekleri yol haritaları belirlemelerine destek verilecek. Özellikle kurum hizmetleri arasında yer alan ve üniversiteden sonra deneyimsizlik nedeniyle ile işe girmeden zorluk yaşayan gençlere işbaşı eğitim programları ile işgücü piyasasına katılımlarının sağlanması amaçlanıyor. Etkinliğin ikinci bölümünde ise Üniversite öğrencileri, İŞKUR Çalışanları, Kurum hizmetlerinden faydalananlar ile diğer konukların yer alacağı kültür sanat etkinliği yer alacak. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:01 Kaynak: İHA

Zonguldak, İŞKUR, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Rallici Burcu Çetinkaya, Kocası CHP'den Aday Olunca İşinden Kovuldu Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin İddianamesi Tamamlandı! 46 Şüpheliye Ceza İstemi Trump'tan Türkiye'yi Kızdıracak Rahip Bronson Çıkışı: Bıraksanız İyi Olur Dedim, Bıraktılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 11:54:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşkur 'Dan Üniversite Öğrencilerine Yönelik Etkinlik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]