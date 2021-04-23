İŞKUR'dan Ziraat Fakültesi öğrencilerine 'İş ve Meslek Hayatına Giriş' eğitimi - Son Dakika

İŞKUR'dan Ziraat Fakültesi öğrencilerine 'İş ve Meslek Hayatına Giriş' eğitimi

23.04.2021 11:31
İŞKUR'dan Ziraat Fakültesi öğrencilerine 'İş ve Meslek Hayatına Giriş' eğitimi, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından 'Sektörle Buluşma' etkinlikleri kapsamında düzenlenen kariyer planlama eğitimi, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından 'Sektörle Buluşma' etkinlikleri kapsamında düzenlenen kariyer planlama eğitimi, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İş ve Meslek Danışmanı, İş Kulübü Lideri Gül Yıldız'ın konuk olarak katıldığı ve sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanan etkinliğe, öğretim elemanları ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Mezuniyetleri sonrası fayda sağlayacak bilgileri öğrencilerle paylaşan Gül Yıldız eğitiminde, İşveren Bakış Açısı, Mülakatlarda Dikkat Edilecek Hususlar, Mülakatlarda Beden Dili, Etkili Özgeçmiş Hazırlama konularını ele aldı.

Her bir farklı iş başvurusu için yeni bir özgeçmişin düzenlenmesi, iş arama ağlarının periyodik olarak canlı tutulmasının fayda sağlayacağını belirten Gül Yıldız, mülakatlarda ve iş görüşmelerinde beden dilinin etkin kullanımı ve iş görülmelerine gidilirken uygun kılık kıyafet seçimi konularında bilgi verdi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Gül Yıldız, iş başvurusu yapacak kişilerde oluşan deneyim korkusunun nasıl aşılabileceğini öğrencilerle paylaştı.

Söyleşi, Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu'nun günümüzde sadece diplomanın yeterli olmadığını, iletilişim dilinin, ekip çalışmasının, vizyon sahibi olmanın ve geleceği görmenin de çok önemli olduğunu bu anlamda da sektör ile buluşma etkinliklerini önemsediğini söylemesinin ardından katılımcılara teşekkür etmesiyle sona erdi. - AYDIN

İŞKUR'dan Ziraat Fakültesi öğrencilerine 'İş ve Meslek Hayatına Giriş' eğitimi
İŞKUR'dan Ziraat Fakültesi öğrencilerine 'İş ve Meslek Hayatına Giriş' eğitimi

Ziraat Fakültesi, Münir Karaloğlu, Aydın, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İŞKUR'dan Ziraat Fakültesi öğrencilerine 'İş ve Meslek Hayatına Giriş' eğitimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Camdaki Kız'daki bekaret sahnesinin ardından Hazal Kaya'nın yıllar önceki sözleri gündem oldu Camdaki Kız'daki bekaret sahnesinin ardından Hazal Kaya'nın yıllar önceki sözleri gündem oldu Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş Apartmanı andıran Panama römorkörü İstanbul Boğazı'ndan geçti Apartmanı andıran Panama römorkörü İstanbul Boğazı'ndan geçti AK Partili isimden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımına tepki: Niye kapadınız hocam? AK Partili isimden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımına tepki: Niye kapadınız hocam? Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi Doğuş'tan şarkıcı Bilal Sonses'e 5 kuruşluk tazminat davası Doğuş'tan şarkıcı Bilal Sonses'e 5 kuruşluk tazminat davası Yaptığı vurgunla gündeme bomba gibi düşen Özer'in abisi konuştu: Bizi de vurup gitti Yaptığı vurgunla gündeme bomba gibi düşen Özer'in abisi konuştu: Bizi de vurup gitti

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı         
12:52
Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten talebi! İadesi istenecek Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten talebi! İadesi istenecek         
11:48
51 il daha büyükşehir oluyor! Yeni düzenlemeler gündemde 51 il daha büyükşehir oluyor! Yeni düzenlemeler gündemde         
11:20
21 bin liralık masraf yapıp muhtarlık seçimlerini kaybedince, kazdığı mezarların fiyatına zam yaptı 21 bin liralık masraf yapıp muhtarlık seçimlerini kaybedince, kazdığı mezarların fiyatına zam yaptı         
10:14
Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk         
09:56
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı         
09:42
Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı         
09:38
Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı         
08:49
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile fotoğraf çekilen Bakan Soylu'dan açıklama: Şahsı tanımıyorum Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile fotoğraf çekilen Bakan Soylu'dan açıklama: Şahsı tanımıyorum         
01:23
Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil         
23:31
Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu         
22:29
Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı         
22:09
Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı         
20:28
İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti         
19:31
Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil         
16:58
Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı         
16:58
Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2021 13:06:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İŞKUR'dan Ziraat Fakültesi öğrencilerine 'İş ve Meslek Hayatına Giriş' eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei