İŞKUR desteğiyle yeniden "ayağa kalktı - Son Dakika

İŞKUR desteğiyle yeniden "ayağa kalktı

03.05.2021 11:05

Adana'da ev kazası sonucu engelli kalan, 3,5 yıl yatağa bağımlı yaşayan ve bu süre içinde arkadaşlarının yardımıyla geçinen Talip Temin, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında hibe desteğinden faydalanarak doğal ürünler satan iş yeri sahibi oldu.

Adana'da ev kazası sonucu engelli kalan, 3,5 yıl yatağa bağımlı yaşayan ve bu süre içinde arkadaşlarının yardımıyla geçinen Talip Temin, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında hibe desteğinden faydalanarak doğal ürünler satan iş yeri sahibi oldu.

Özel sektörde çeşitli kademelerde çalışan ve küçük çaplı ticaretle uğraşan 53 yaşındaki Temin, 2017'de evinde banyoda düştü. Bacağı 5 yerinden kırılan Temin, 3,5 yıl yatağa bağımlı yaşadı.

Tedavisinin ardından ayağa kalkmayı başaran Temin, zorlu süreçte arkadaşlarının maddi ve manevi destekleriyle yaşama tutunmaya çalıştı.

Temin, iş aradığı dönemde, eşinin İŞKUR'un internet sitesinde, kurumun engelli ve eski hükümlülere yönelik projeleri hakkındaki ilanı görmesi üzerine İŞKUR'a başvurdu.

Uzmanların yardımıyla hazırladığı doğal ürünler satış projesi kabul edilen Temin, kazanın üzerinden 4 yıl geçtikten sonra yeniden çalışma hayatına katıldı.

Temin, kurulan iş yerinde eşinin yardımıyla doğal gıda ürünleri satıyor.

Talip Temin, AA muhabirine, yatakta tedavisi sürerken ve devamında işsizken çok üzüldüğünü söyledi.

Arkadaşlarının yardım etmesini de içine sindiremediğini ancak başka çareleri olmadığını belirten Temin, "Allah kimseyi eşsiz, dostsuz bırakmasın. Dostlarımın sayesinde o badireyi atlattım. Arkadaşlarım bizi hem maddi hem manevi desteklerine devam ettiler ama bu bize çok onur kırıcı geliyordu. Geceleri başımı yastığa koyduğumda uyumadan sabah oluyordu. 'Nereye kadar sürecek, arkadaşlarımı yordum, yük oldum' diye devamlı düşünüyordum." dedi.

Temin, arkadaşlarının destekte bulunmasına rağmen manevi olarak sıkıntıların had safhaya çıktığını ifade etti.

Bu süreçte eşinin yönlendirmesiyle gittiği İŞKUR'da çalışanların kendisine çok yardımcı olduğunu anlatan Temin, şunları söyledi:

"Klasik memur yoktu. Tamamen yardımcı olmaya çalışan bir ekibi görmek hoşuma gitti. Yönlendirerek yapmam gereken tüm adımları göstererek benim önümü açtılar. İŞKUR'un bu desteği olmasaydı, 'Hadi düştüğün yerden kalk' demeseydi kesinlikle hala arkadaşlarımın desteğini almak zorunda kalacaktım. Muhtaç demeyeyim, muhtaçlığı kabul edemiyorum. Hala belki o zorlu süreci yaşayacaktım ve o zorlu sürecin bizim önümüzde daha ne tür zorluklar çıkaracağını bilmiyordum. İŞKUR sayesinde kendi ayaklarımın üzerinde durabileceğim bir zeminin oluşturulması beni ziyadesiyle hoşnut kıldı."

Yılda iki kez başvuru alınıyor

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karaveli de kurumun iş arayan ile iş verenleri buluşturmak kadar kendi işini kurmak isteyen yeterli şartları sağlayanlara destek verdiğini vurguladı.

Vatandaşların bu projelere ilgi göstermesini beklediklerini ifade eden Karaveli, "Bu projelere yılda iki kez başvuru kabul ediliyor. Genel müdürlük, belirttiği tarihlerde 'iskur.gov.tr' adresinde başvuruları ilan ediyor. Bundan sonra e-devlet üzerinden başvuruları alacağız ancak yüz yüzeymiş gibi engelli vatandaşlara kurum personeli arkadaşlar her türlü desteği vermeye devam edecek." dedi.

İŞKUR desteğiyle yeniden ayağa kalktı
İŞKUR desteğiyle yeniden ayağa kalktı
İŞKUR desteğiyle yeniden ayağa kalktı
İŞKUR desteğiyle yeniden ayağa kalktı

Türkiye, Engelli, Adana, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İŞKUR desteğiyle yeniden 'ayağa kalktı - Son Dakika


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