Son Dakika Haberleri: İŞKUR destekli iş kulübü eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor
Son Dakika Güncel İŞKUR destekli iş kulübü eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor

İŞKUR destekli iş kulübü eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor

58 dakika önce

"Çalışmak İsteyen Herkese Göre Bir İş" olduğu düşüncesinden yola çıkılarak Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde 2018 Kasım ayından buyana faaliyette olan İş Kulübün de eğitimler hız kesmeden devam ediyor.

İŞKUR destekli iş kulübü eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor, System.String[]

"Çalışmak İsteyen Herkese Göre Bir İş" olduğu düşüncesinden yola çıkılarak Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde 2018 Kasım ayından buyana faaliyette olan İş Kulübün de eğitimler hız kesmeden devam ediyor.


Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğü ve Erzurum Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle yapılan eğitim Yaşam Merkezindeki eğitim salonunda gerçekleştirildi. Katılımcı öğrenciler Yaşam Merkezi (2) eğitim salonunda 5 gün boyunca meslek ve kişilik testleri, özgeçmiş hazırlama, hedefleri belirleme, iş arama becerilerini geliştirme, beden dili ve iletişim,iş görüşmesi öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gerekenler, mülakat sırasında sıkça sorulan sorular, mülakat teknikleri, iş arama kanalları gibi konularda teorik bilgilerin yanı sıra katılımcılara işverenlerle birebir mülakat gerçekleştirmesi eğitimler verildi.


Mezun olduklarında hayata önde başlamaları sağlayan iş arama motivasyonu sağlayan iş kulübü eğitimleri iş arama sürecini kısaltmasını sağlıyor.


İş Kulübü Lideri Ali Haydar Kolik tarafından gerçekleştirilen eğitime 9 kişi katılımı sağlanarak sona erdi.


Katılım belgeleri, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Personeli Hande Kafadar ve İş Kulübü lideri Ali Haydar Kolik tarafından takdim edildi. - ERZURUM

İŞKUR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:26 Kaynak: İHA
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