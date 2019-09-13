İŞKUR en fazla hangi meslekleri işe yerleştiriyor?

Türkiye'de işsizlik rekor seviyelere çıkarken aynı zamanda bir çok sektörde de çok sayıda personel açığı bulunuyor. 2019'da en fazla işe yerleştirme; satış danışmanı, turizm elamanı ve güvenlik görevlisi mesleklerinde oldu. Bu üç alanda ocak-ağustos aylarında 159 bin kişi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla iş buldu.



İŞKUR verilerine Türkiye'de kayıtlı işsiz sayısı haziran ayında tüm zamanların rekorunu kırarak 4 milyon 417 bine yükselirken kurum yüz binlerce kişiye iş bulmaya devam ediyor. İŞKUR bu sene ocak-ağustos döneminde tam 949 bin kişiyi işe yerleştirdi.