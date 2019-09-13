Son Dakika Haberleri: İŞKUR en fazla hangi meslekleri işe yerleştiriyor?
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İŞKUR en fazla hangi meslekleri işe yerleştiriyor?

1 saat önce

Türkiye’de işsizlik rekor seviyelere çıkarken bir çok sektörde ise çok sayıda personel açığı var. İŞKUR 2019’da en fazla işe yerleştirmeyi; satış danışmanı, turizm elamanı ve güvenlik görevlisi mesleklerinde yaptı.

İŞKUR en fazla hangi meslekleri işe yerleştiriyor?, System.String[]

Türkiye'de işsizlik rekor seviyelere çıkarken aynı zamanda bir çok sektörde de çok sayıda personel açığı bulunuyor. 2019'da en fazla işe yerleştirme; satış danışmanı, turizm elamanı ve güvenlik görevlisi mesleklerinde oldu. Bu üç alanda ocak-ağustos aylarında 159 bin kişi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla iş buldu.


İŞKUR verilerine Türkiye'de kayıtlı işsiz sayısı haziran ayında tüm zamanların rekorunu kırarak 4 milyon 417 bine yükselirken kurum yüz binlerce kişiye iş bulmaya devam ediyor. İŞKUR bu sene ocak-ağustos döneminde tam 949 bin kişiyi işe yerleştirdi.

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Türkiye, İŞKUR, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:15 
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