İŞKUR engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor - Son Dakika

İŞKUR engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor

12.03.2021 12:20

İŞKUR engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla engelli vatandaşların istihdam edilmelerine destek oluyor.

İŞKUR engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor

ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla engelli vatandaşların istihdam edilmelerine destek oluyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özellikle İşbaşı Eğitim Programı ile engelli vatandaşların mesleki deneyim ve tecrübe edinmelerini sağlıyor. Bu doğrultuda engelli vatandaşlara teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı da çalışma ortamında gerçekleştirme fırsatı tanınıyor. Yalova'da yaşayan 24 yaşındaki zihinsel engelli Tülay Karademir de İşbaşı Eğitim Programı'ndan yararlanarak meslek sahibi oldu. Aldığı eğitim sonrasında bir fabrikada yedek parça kontrol bölümünde istihdam edilen Karademir, "İŞKUR sayesinde hem meslek sahibi oldum hem de ailemin bütçesine katkıda bulunuyorum. Benim gibi engelli arkadaşlarım İŞKUR'un İşbaşı Eğitim Programı sayesinde meslek sahibi olabilirler" dedi.

Tülay'ın meslek sahibi olmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirten kuzeni Gülhan Tezce, "Çünkü Tülay'ın anne ve babası da engelli. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz ama İŞKUR'un bu desteği çok önemli. Tülay gibi engelli kardeşlerimizin aktifleşmeleri ve sosyalleşmeleri adına artısı olan bir imkan. Tülay ve diğer engelli kardeşlerimiz İŞKUR'un desteği ile yalnız değiller" diye konuştu.

Tezce, "Daha önce İŞKUR aracılığıyla okullarda çalışmıştı. Tülay'ın İŞKUR'daki danışmanı çok yardımcı oldu. Hatta müracaat ettiğimizde engelli çalışan arayan bir kişi geldi. Hemen diyalog kuruldu ve işe giriş yapıldı. Yani süreç çok kısa sürede gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

İŞKUR engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor
İŞKUR engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor
İŞKUR engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor
İŞKUR engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor
İŞKUR engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor

İstihdam, Engelli, Yalova, İŞKUR, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İŞKUR engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim insanlarından Ay'a 6,7 milyon sperm gönderme hamlesi Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı 15 Temmuz darbe girişimine kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek hamle: Mısır ile ilişkiler normalleşiyor Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi İbo Show final yapmadan devam edecek! Kanal yönetiminden İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi
Bakan müjdeyi verdi! 424 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Bakan müjdeyi verdi! 424 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak         
12:58
Türkiye dış politikada yeni bir sayfa açıyor! Aramızın bozuk olduğu 3 Orta Doğu ülkesiyle ilişkiler normalleşiyor Türkiye dış politikada yeni bir sayfa açıyor! Aramızın bozuk olduğu 3 Orta Doğu ülkesiyle ilişkiler normalleşiyor         
12:45
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Emsal niteliğinde karar! Mahkemeye başvurdu, öğrenim kredisi borcunu sildirdi Emsal niteliğinde karar! Mahkemeye başvurdu, öğrenim kredisi borcunu sildirdi         
11:48
Gamze Topuz ve Tümer Metin'den ilginç aşk pozu! Birbirinin ayaklarını sevdiler Gamze Topuz ve Tümer Metin'den ilginç aşk pozu! Birbirinin ayaklarını sevdiler         
11:19
4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir 4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir         
10:41
İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti         
10:17
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti         
09:32
76 şehirde mutasyon alarmı! 40 binden fazla kişide görüldü, Sağlık Bakanlığı genelge yayımladı 76 şehirde mutasyon alarmı! 40 binden fazla kişide görüldü, Sağlık Bakanlığı genelge yayımladı         
09:10
Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu         
08:36
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı         
00:00
Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı         
22:05
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 13:11:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İŞKUR engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei