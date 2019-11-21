İŞKUR, engelli ve eski hükümlüleri iş sahibi yapıyor

VAN Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), engelli ve eski hükümlü oldukları için iş bulmakta zorluk çekenleri iş sahibi yapıyor. Bu kapsamda sağlanan hibe destekleriyle çeşitli alanlarda iş kurmaları sağlanıyor.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetim Serbestlik Müdürlüğü'nce açılan kurslarda yükümlüler meslek öğrenirken, İŞKUR, engelli ve eski hükümlü oldukları için iş bulmakta zorluk çeken vatandaşları iş sahibi yapıyor. Van Denetim Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından çeşitli mesleki kurslar açılıp yükümlüler meslek sahibi yapılmaya çalışıldığını söyledi.