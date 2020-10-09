İŞKUR Erzurum'da yeni normalleşme döneminin işgücü piyasa analizini çıkartacak - Son Dakika

İŞKUR Erzurum'da yeni normalleşme döneminin işgücü piyasa analizini çıkartacak

09.10.2020 15:45
İŞKUR Erzurum'da yeni normalleşme döneminin işgücü piyasa analizini çıkartacak, System.String[]

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 09 Ekim-06 Kasım 2020 tarihleri arasında 401 işyeriyle iletişim kurarak ile "İşgücü Piyasası Araştırması" gerçekleştirecek.

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 09 Ekim-06 Kasım 2020 tarihleri arasında 401 işyeriyle iletişim kurarak ile "İşgücü Piyasası Araştırması" gerçekleştirecek.

Erzurum'un tamamında gerçekleştirilecek bu talep araştırması ile işgücünün yapısı, sektörel bazda çalışanların cinsiyete göre dağılımı, ihtiyaç duyulan işgücü için talep edilen eğitim ve beceri durumları, temininde güçlük çekilen meslekler ve bu durumun nedenleri ile 2020 yılı için işgücü piyasasında beklenen mesleki değişimler gibi bilgiler derlenecek. Bu çalışma ile birlikte Erzurum işgücü piyasasının ihtiyaçları belirlenecek ve sektörlere göre açık iş oranları hesaplamaları yapılarak işgücü ihtiyacına yönelik çalışmalar düzenlenecek.

"Araştırma bilimsel ve anlamlı sonuçlara sahip olacak"

Uluslararası sektörel ve mesleki sınıflandırmalar kullanılarak yapılacak araştırmada tamsayım ve örneklem yöntemi kullanılacak. Çalışma kapsamında tüm koordinasyon ve kontroller Genel Müdürlük bünyesinde yer alan, alanında deneyimli "İstihdam Uzmanları" tarafından yapılacak. İşverenlerle yapılacak görüşmeler ise "Her işsize ve işverene bir danışman" sloganıyla İŞKUR bünyesinde yer alan "İş ve Meslek Danışmanları" tarafından yüz yüze, telefonla görüşme veya online iletişim kanalları kullanılarak pandemi kuralları gözetilerek gerçekleştirilecek. Saha çalışması Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ile birlikte 20 ve üzeri çalışan işyerleri için tamsayım, 2-19 çalışanı olan işyerleri için ise örneklem yöntemi ile tespit edilen 401 işyerinde gerçekleştirilecek. Çalışma sonucunda İl düzeyinde ve Türkiye genelinde istatistiksel olarak anlamlı tahminler yapılarak rapor haline getirilecek. Çalışma sonuçlarının rapor haline getirilmesi yine "İş ve Meslek Danışmanları" tarafından gerçekleştirilecek olup, raporda Erzurum işgücü piyasası arz ve talep yönüyle ele alınacak. Yerel ve Ulusal bazda istihdam politikalarının hazırlanması ve buna göre açılacak işgücü yetiştirme kurslarının belirlenmesi açısından bu rapor büyük önem taşıyor. Bu çalışmanın, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, işgücü piyasasında yer alan tüm paydaşlara, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere, araştırmacılara ve tüm kamuoyuna faydalı olması bekleniyor. - ERZURUM

İŞKUR Erzurum'da yeni normalleşme döneminin işgücü piyasa analizini çıkartacak

Erzurum, İŞKUR, Kasım, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İŞKUR Erzurum'da yeni normalleşme döneminin işgücü piyasa analizini çıkartacak - Son Dakika

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