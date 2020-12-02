İŞKUR, Erzurum'daki 125 proje için 5 milyon 814 bin lira destek sağladı - Son Dakika

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Erzurum'da kendi işini kurmak isteyen 125 proje için 5 milyon 814 bin lira destek sağladı.

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, kendi işini kurmak isteyenler için hazırlanan 125 proje için 5 milyon 814 bin lira destek sağlayarak bu alanda Türkiye genelinde açık ara birinci olduklarını bildirdi.

2020 yılının ikinci döneminde engelli hibe başvurusunda 90, eski hükümlü hibe başvurusunda ise 35 proje ile toplamda 125 projenin kabul edildiğini ifade eden Mutlu, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımız için komisyon değerlendirmesinden geçecek başvurular, başvuru sahibinin talebine göre kuruluş işlemleri, işletme gideri ve kuruluş maliyetleri başlıklarında karşılanabilecek ve eski hükümlüler için desteğe uygun görülen projelere kuruluş desteği verilebilecek. Engellilerden iş arayanlar için Engelli Danışmanlık Sistemini oluşturduk. Kuruma gelen engelliler sıra numarası almadan kendileri için ayrılan özel odada özel eğitimli engelli danışmanlarımızdan hizmet alabiliyor."

Mutlu, yıl başından bugüne 236 engellinin özel sektörde işe yerleştirildiğini, bu sayının yıl sonuna kadar 300'e ulaşacağını sözlerine ekledi.