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İŞKUR geçen ay 112 bin 992 kişiyi işle buluşturdu - Son Dakika

İŞKUR geçen ay 112 bin 992 kişiyi işle buluşturdu

09.02.2022 10:59
İŞKUR geçen ay 112 bin 992 kişiyi işle buluşturdu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2022'nin ilk ayında 112 bin 992 kişinin işe yerleşmesine aracılık etti.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2022'nin ilk ayında 112 bin 992 kişinin işe yerleşmesine aracılık etti.

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

İŞKUR'a ocak ayında 158 bin 425 açık iş başvurusu yapıldı. Açık işlerin yüzde 99,7'si özel sektörden geldi. Sektör itibarıyla en fazla açık iş, imalat sanayisinden alındı.

Kurum, geçen ay yüzde 65,4'ü erkek, yüzde 34,6'sı kadın olmak üzere 112 bin 992 kişiyi iş sahibi yaptı.

En fazla işe yerleştirme, satış danışmanı veya uzmanı, güvenlik görevlisi ve konfeksiyon işçisi mesleklerinde oldu.

İstanbul, 16 bin 200 kişi ile ocakta işe yerleştirmenin en çok olduğu il olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u 8 bin 864 ile Konya, 8 bin 323 ile Kocaeli, 7 bin 902 ile Ankara ve 4 bin 856 ile İzmir takip etti.

Ocak ayında en az işe yerleştirme ise Hakkari, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt ve Tunceli'de gerçekleşti.

Kayıtlı işsizlerin yüzde 32'si genç yaşta

İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı, ocak ayında 2021'in aralık ayına göre yüzde 0,4 artarak 3 milyon 184 bin 738 kişiye ulaştı.

Kayıtlı işsizlerin yüzde 50'sini erkek, yüzde 50'sini kadınlar oluşturdu. Toplam kayıtlı işsizlerin yüzde 32,4'ü 15-24 yaş grubundakiler oldu.

Kurum, ocak ayında işbaşı eğitim programı ve mesleki eğitim kursu gibi aktif iş gücü piyasası programları kapsamında, 5 bin 784 program düzenledi. Bu programlardan 19 bin 760 kişi faydalandı.

Yılın ilk ayında düzenlenen mesleki eğitim kursları arasında en fazla kursiyer, "dokuma konfeksiyon makineci", "yazılım geliştiriciliği" ve "kadın giyim modelist yardımcılığı" kurslarında yer aldı.

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Türkiye İş Kurumu, İŞKUR, Ocak, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İŞKUR geçen ay 112 bin 992 kişiyi işle buluşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İŞKUR geçen ay 112 bin 992 kişiyi işle buluşturdu - Son Dakika
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