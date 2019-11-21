İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk: "Gençler iş beğenmediği için yönlendirdiğimiz iş yerlerine bile gitmiyor"

BURSA - Türkiye'de 2018 yılında 1 milyon 240 bin kişiyi işe yerleştirdiklerini belirten İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk, 2019 hedefinin ise 1 milyon 350 bin kişi olduğunu söyledi. İş arayan gençlerin iş beğenmemesini değinen Aktürk, "Elbette hiçbir şey kolay değil, ancak zorluklar üzerine gidildikçe başarılır. Gençlerimiz bizim yönlendirdiğimiz iş yerlerine görüşmeye muhakkak gitsinler" dedi.

İşverenlerle iş arayanları buluşturan 'Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması 2019' kapılarını açtı. Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO), Kent Konseyi ve Türkiye İş Kurumu işbirliğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen Türkiye'nin alanında en büyük istihdam buluşması olan Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması, bu yıl da iş arayanlar ile işverenleri bir araya getiriyor. Merinos AKKM'de 21-22-23 Kasım 2019 tarihlerinde 3 gün boyunca çok sayıda faaliyete ev sahipliği yapacak olan organizasyon, ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlarken, 13 holdingden 69 firma, 13 şirketler grubundan 56 firma ve 155 firma olmak üzere toplam 280 şirket stant açtı. Özellikle iş arayan gençlerin yoğun ilgi gösterdiği istihdam buluşmasının açılış törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da katıldı.

Geçen sene yapılan Bursa'daki istihdam buluşmasına 191 firmanın katıldığını ifade eden İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk, "Yine 3 gün süren buluşmaya 52 bin 500 kişi ziyaret ederken, 71 bin başvuru alındı. 12 bin iş görüşmesi yapıldı. Bu senede 8 bin 104 kişi işe alınması bekleniyor. Bura iş arayanlar ayrıca, bazı seminerlerle kendilerini geliştirirken, 28 tane sertifikalı eğitimler de yer alacak. Son yıllarda istihdam fuarlarını yaygınlaştırıyoruz. Şu anda 81 ilimizde bu buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Son yıllarda farkındalığı ortaya koyarak, bire bir eşleşmeden ziyade, bu yıl sanal istihdam fuarlarını gerçekleştirdik. İŞKUR olarak aktif ve pasif iş gücü programları düzenliyoruz. Meslek eğitim kurslarımızla beceri ve tecrübe kazandırıyoruz. Kendi işini kurmak isteyenlere ise girişimcilik eğitimleri veriyoruz. Pasif iş gücü programları uyguluyoruz. Halkımızın nezdinde duyulan kısmı sadece işsizlik sigortasıdır. Ancak işsizlik sigortası dışında kısa çalışma ödeneği, ücret garanti ödeneği ve iş kaybı tazminatı gibi ödeneklerimiz de var" dedi.

Geçen sene 2018 yılında işsizlik sigortası kapsamında 814 bin vatandaşa 4.8 milyon ödeme yaptıklarını belirten Aktürk, "Pasif işgücü programlarımızın dışında aktif iş gücü programlarımızda 500 bin vatandaşımız mesleki eğitim kursları, iş başı eğitim kursları ve girişimci programlarından faydalandı. İş yerleştirme hizmetlerimiz geçen sene 1 milyon 240 bini aşkın özel sektörde iş yerleştirme yaptık. 2000'li yıllarda özel sektöre İŞKUR olarak 20 bin civarında iş yerleştirme yapıyorduk. Bu seneki hedefimiz 1 milyon 350 bindir. Hatta bu hedefi de aşacağımıza inanıyorum. Özellikle iş arayanların dikkat etmesi gereken iş beğenmeme sorunu var. Gençlerimiz işi zor görmeleri veya ücretinin düşük olması sebep gösterilerek maalesef işe yönlendirmede sıkıntı yaşıyoruz. Elbette hiçbir şey kolay değil, ancak zorluklar üzerine gidildikçe başarılır. Gençlerimiz bizim yönlendirdiğimiz iş yerlerine görüşmeye muhakkak gitsinler. Emin olun ki, tecrübe kazanıldıkça ücrette artarak çalışma pozisyonu değişecektir" diye konuştu.