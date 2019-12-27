İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya:

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 2000'li yılların başında 20 binler civarında insanı işe yerleştiren kurumun bugün 1 milyon 482 bin kişiye istihdam sağlar hale geldiğini söyledi.

Uzunkaya, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Meslek Yüksek Okulu Yerleşkesi'ndeki Teknokent binasında İŞKUR İl Müdürlüğüne tahsis edilen alanda faaliyet gösterecek "İş Kulübü"nün açılışında yaptığı konuşmada, proje kapsamında ülke genelinde 54 kulübün faaliyete alındığını belirtti.

"Bu Kulüpte İş Var" sloganıyla başlattıkları projede üniversite öğrencilerini, okul sonrası hayata hazırlamak, iş imkanları bulma adına katkı sunmak, iş gücü piyasasına girişte zorluklarla karşılaşan kadınlar, gençler, engelliler, yaşlılar ile toplumun daha fazla çalışmayı gerektiren kesimlerine yönelik faaliyette bulunduklarını aktaran Uzunkaya, hizmetlerin, iş gücü piyasasının en büyük ihtiyaç duyduğu beceri ile nitelikleri kazandırma sürecinde olduklarını anlattı.

Dünyanın, "mesleklerin geleceği" ve "geleceğin meslekleri" gerçeğiyle karşı karşıya olduğuna değinen Uzunkaya, iş gücü piyasasına ayak uydurabilmek için eğitim sisteminin yanında kamu istihdam kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

İŞKUR'un da bu değişim ve dönüşüme ayak uydurma anlamında aktif iş gücü, eğitim ve farkındalık programlarına destek verdiğine dikkati çeken Uzunkaya, şunları kaydetti:

"İŞKUR 2000'li yılların başında 1 yılda 20 binler civarında işe insan yerleştirirken, 2019 yılında artık 1 milyon 482 bin kişiyi işe yerleştiren bir kurum haline gelmiştir. Üniversite öğrencilerimiz için birkısım çevreler her ne kadar umutsuzluk tohumları ekme gayreti içerisinde olsa da Türkiye'de tüm kesimlerin iş gücüne katılımı ve istihdam oranlarında son yıllarda müthiş bir artış söz konusudur. Avrupa İstatistik Ofisi rakamları 2007-2018 yıllarının bütüncül değerlendirmesini yaptığımızda, üniversite mezunlarının iş gücü piyasasına dahil olma oranı ve rakamları ile Avrupa'da hiçbir ülke ile mukayese edilmeyecek bir artış gösteren Türkiye'den bahsediyoruz. 4 milyon 506 bin 500 üniversite mezunumuz iş gücü piyasasına dahil oluyor. Bunların 3 milyon 840 bin 400 tanesi istihdam eden bir Türkiye'den bahsediyoruz."

Cafer Uzunkaya, öğrencilerin mezun olmalarının yeter sebepten sayılamayacağını, mutlaka ve mutlaka mezun olana kadar eğitimlerinden ve fırsatlardan istifade etmesi gerektiğinin altını çizerek, "18 bin üniversite öğrencimiz bu süreçte Türkiye genelinde bu programlara katıldı. ve 4 bin öğrencimiz bu kulüpler sonunda bizim aktif programlarımıza katıldı. Bunun anlamı, artık bunların iş gücü piyasasına girmesini kolaylaştırdık demektir. Yine totalde 48 bin kişinin yer aldığı bu programlara katılan uzun süredir işsiz, engelli ve kadın 4 bine yakın insanımız istihdam edilme fırsatı bulmuştur." ifadesini kullandı.

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, merkezin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından "İş Kulübü"nün açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Bolu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan ile kurumun daire amirleri katıldı.

"İş Kulübü"nde, kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, eski hükümlüler, tedavi görmüş eski madde bağımlıları ve Roman vatandaşlar gibi özel politika gerektiren tüm gruplara yönelik motivasyon artırmayı ve yöntem desteği vermeyi hedefleyen yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı programları uygulanacak.