İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya, Ağrı'da çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya, Ağrı'da çeşitli ziyaretlerde bulundu

6 saat önce

İŞKUR Kariyer Günleri Etkinlikleri kapsamında Ağrı'ya gelen İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Ağrı'da çeşitli ziyaretlerde bulunduGenel Müdür Cafer Uzunkaya, geldiği kentte İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde düzenlenen İŞKUR Kariyer Günü Etkinliğine katıldıktan sonra Doğubayazıt ilçesinde İshak...

İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya, Ağrı'da çeşitli ziyaretlerde bulundu, System.String[]

İŞKUR Kariyer Günleri Etkinlikleri kapsamında Ağrı'ya gelen İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Ağrı'da çeşitli ziyaretlerde bulundu


Genel Müdür Cafer Uzunkaya, geldiği kentte İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde düzenlenen İŞKUR Kariyer Günü Etkinliğine katıldıktan sonra Doğubayazıt ilçesinde İshak Paşa Sarayı'nı ve Ahmed-i Hani'nin türbesini ziyaret etti.


Uzunkaya ardından Ağrı Valisi Süleyman Elban ve Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı makamında ziyaret etti. Uzunkaya'ya ziyaretlerinde İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven'de eşlik etti. - AĞRI

Doğubeyazıt, İŞKUR, Ağrı, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:41 Kaynak: İHA
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