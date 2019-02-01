Son Dakika Haberleri: İşkur Genel Müdürü Uzunkaya'dan Bingöl'e Ziyaret

İşkur Genel Müdürü Uzunkaya'dan Bingöl'e Ziyaret

18 dakika önce

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Bingöl ziyaretinde iş başvurusu yapan vatandaşlarla sohbet etti.

İşkur Genel Müdürü Uzunkaya'dan Bingöl'e Ziyaret, System.String[]
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Bingöl ziyaretinde iş başvurusu yapan vatandaşlarla sohbet etti.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, birtakım incelemelerde bulunmak üzere İŞKUR Bingöl İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Uzunkaya ziyarette İl Müdürü Fesih Güler'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle açılan Rölyef Kabartma sanatları kursunda yapılan 3 boyutlu Esmaül Hüsna tablosu Uzunkaya'ya hediye edildi.

Uzunkaya, kurum ziyareti sırasında iş başvurusu yapan vatandaşlarla da sohbet ederek onları dinledi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:04 Kaynak: İHA

İŞKUR, Bingöl, Güncel
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