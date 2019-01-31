İşkur Genel Müdürü Uzunkaya: "Türkiye de İş Bulamayanların En Büyük Sıkıntısı Masabaşı İş...

İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: "Türkiye de iş bulamayanların en büyük sıkıntısı masabaşı iş istemelerinden kaynaklıdır" "Ülkemiz istihdamda hiçbir ülkede görülmeyen bir başarının sahibi olmuştur"UŞAK - Uşak İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı 1.

İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: "Türkiye de iş bulamayanların en büyük sıkıntısı masabaşı iş istemelerinden kaynaklıdır"

"Ülkemiz istihdamda hiçbir ülkede görülmeyen bir başarının sahibi olmuştur"



UŞAK - Uşak İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı 1. olağan toplantısı, Vali Funda Kocabıyık başkanlığında ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Uşak'ta gerçekleştirilen toplantıya Vali Funda Kocabıyık'ın yanı sıra İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Vali Yardımcıları Muammer Balcı, Ömer Kalaylı, İŞKUR İşgücü Piyasası İstatistik Dairesi Başkanı Aydın Alabaş ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantı Vali Funda Kocabıyık'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama ile başlarken Türkiye genelinde 2017 yılı işgücüne katılım oranı yüzde 52,8 iken TR 33 bölgesinde bulunan Uşak'ın işgücüne katılım oranı yüzde 53 oranında seyrettiğini belirtti. Vali Kocabıyık, Uşak'ın hem sanayisinin gelişmesine, hem de istihdamın artmasına yönelik yapılan çalışmaları önemsediklerini ve desteklediklerini ifade etti.

Toplantının basına açık bölümünde İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise Türkiye'de nitelikli insan gücü yetiştirilmesi ve istihdamın artırılması için çalıştıklarını ifade ederek, Türkiye'de iş bulamayanların en büyük sıkıntısının masabaşı iş istemelerinden kaynaklandığının altını çizdi. Uzunkaya, "Bazı sözler ve kelamlar vardır ki sesimizi kısarız ve dinleriz, onun için diyorum ki bir ilde istihdam konuşuluyorsa bütün seslerin kısılıp dikkatlerin buraya odaklaması gerekir diye düşünüyorum. Türkiye tüm meselelerinde olduğu gibi istihdamla ilgili konuda da son yıllarda hiçbir ülkede görülmeyen bir başarının sahibi olmuştur. Elbette bu başarı hamasi duygulara ve sözlere dayalı değildir. Tamamen somut verilere dayalı gerçekçi bir ifadedir" dedi.

Türkiye'nin büyüyen ve gelişen bir ekonomiye sahip olduğunu ifade eden İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Verimli çalışmalar sonucunda zirveye gelmekte zirveyi korumakta zor bir iş. Tüm bu zorluklara rağmen 2018 yılı sonu itibarıyla bir milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık yapan bir kurum olduk. Türkiye de iş bulamayanların en büyük sıkıntısı masabaşı iş istemelerinden kaynaklıdır. Masabaşı iş istemeyen, sanayide çalışmak isteyen, imalat sektöründe çalışmak isteyenlere iş imkanı çok" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de işverenlerin aradığı nitelikli elemanı bulmakta zorlandığını kaydeden İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İŞKUR olarak iş başı eğitim programları düzenlediklerini belirterek, "2017 yılında iş başı eğitim programlarına katılanların bir yıl üzeri istihdamda kalma oranının yüzde 91.6'dır. Yani 100 bin kişiden 92 bin kişisi hala istihdamdadır. 2015-2017 yılları noktasında baktığımızda da bu yüzde 82.9'dur. Yine meslek eğitim kurslarımızdan katılanların istihdamda olma oranları yüzde 90'ların üzerindedir" diye konuştu.

Toplantının basına kapalı bölümünde ise İş Kur İl Müdür Vekili Emin Gahraman'ın yaptığı sunumun ardından 2019 yılı içerinde yapılacak çalışmaların kararlaştırılmasıyla sona erdiği bildirildi.

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