Son Dakika Haberleri: İşkur Heyeti İşe İlk Adım Projesi'ni Konuştu

İşkur Heyeti İşe İlk Adım Projesi'ni Konuştu

59 dakika önce

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, iş ve meslek danışmanları Yakup Akbulut ve Merve Karaalp Devrek ilçesinde faaliyet gösteren Erbaşak Tekstil ve Ramada Danışmanlık Tekstil firmalarını ziyarette bulundu.

İşkur Heyeti İşe İlk Adım Projesi'ni Konuştu, System.String[]
Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, iş ve meslek danışmanları Yakup Akbulut ve Merve Karaalp Devrek ilçesinde faaliyet gösteren Erbaşak Tekstil ve Ramada Danışmanlık Tekstil firmalarını ziyarette bulundu.

İl Müdürü Gönül Demirsu işverenlerle yakın temas halinde olmanın işgücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit etmek açısından önemli olduğunu belirterek personel temini, İşbaşı Eğitim Programları, SGK teşvikleri ve üniversite mezunu gençlerin iş hayatına atılımı açısından büyük öneme sahip olan İşe İlk Adım Projesi konusunda işverenleri bilgilendirerek fikir alışverişinde bulundu. Ziyaret sonunda işverenler İŞKUR hizmetlerinden memnuniyetlerini dile getirdi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:32 Kaynak: İHA

Devrek, Zonguldak, İŞKUR, Güncel
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