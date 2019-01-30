İşkur Heyeti İşe İlk Adım Projesi'ni Konuştu

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, iş ve meslek danışmanları Yakup Akbulut ve Merve Karaalp Devrek ilçesinde faaliyet gösteren Erbaşak Tekstil ve Ramada Danışmanlık Tekstil firmalarını ziyarette bulundu.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, iş ve meslek danışmanları Yakup Akbulut ve Merve Karaalp Devrek ilçesinde faaliyet gösteren Erbaşak Tekstil ve Ramada Danışmanlık Tekstil firmalarını ziyarette bulundu.



İl Müdürü Gönül Demirsu işverenlerle yakın temas halinde olmanın işgücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit etmek açısından önemli olduğunu belirterek personel temini, İşbaşı Eğitim Programları, SGK teşvikleri ve üniversite mezunu gençlerin iş hayatına atılımı açısından büyük öneme sahip olan İşe İlk Adım Projesi konusunda işverenleri bilgilendirerek fikir alışverişinde bulundu. Ziyaret sonunda işverenler İŞKUR hizmetlerinden memnuniyetlerini dile getirdi. - ZONGULDAK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Süreyya Yalçın'ın 10 Yaşındaki Köpeği Hayatını Kaybetti

Kıdem Tazminatındaki Gelir Vergisi Kesintisi İade Edilecek

Özel Güvenliklere Şehitlik, Gazilik ve Yıpranma Hakkı İçin Meclis'e Kanun Teklifi Verildi

AK Parti ve CHP'nin Çekiştiği İlçede Sürpriz Bir Aday Daha Çıktı