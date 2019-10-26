İŞKUR hibesiyle kendi işini kuran çift zor günleri geride bıraktı

Kayseri'nin Develi ilçesinde, İŞKUR'un "Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında verdiği hibeyle 5 inek alan engelli kadın ve eski hükümlü eşi, zor günleri geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çeşitli suçlardan 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra Adalet Bakanlığı Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yönlendirmesiyle, eski hükümlülerin yararlandığı İŞKUR Kendi İşini Kurma Projesi kapsamında, hibe desteğiyle simental cinsi 2 inek alan 4 çocuk babası Halil İncedağ (51) geçmişe sünger çekerek yeni bir hayata başladı.

Engellilerin de yararlanabildiği aynı proje kapsamında, sağ ayağı doğuştan kısa olan 56 yaşındaki Fatma İncedağ'ın başvurusuyla hayvan sayısını 5'e çıkaran çift, kötü günleri geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.

Develi ilçesinin Sindelhöyük mahallesinde yaşayan Halil İncedağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 çocuğunu evlendirdiğini, küçük kızının ise 8. sınıfa gittiğini söyledi.

Bundan 4 yıl öncesine kadar birçok hata yaptığını ve iyi bir yaşantı sürmediğini dile getiren İncedağ, İŞKUR başvurusuyla bir yıllık sürecin ardından kendisine 2 inek hibe edildiğini dile getirdi.

"Tertemiz yeni bir sayfa açtım"

"Eşime verilen ineklerle birlikte, süt hariç, 4 yıldır buzağı satarak yaklaşık 50-60 bin lira gelir elde ettim." diyen İncedağ, şöyle devam etti:

"Yaşantımı değiştirdim. Cebim para, çocuklarım huzur, ekmek gördü. Sütümü, peynirimi, her şeyimi kendi evimde yapıyorum. Bazen eşime, dostuma da veriyorum. Allah devletimizden razı olsun. Mutluyum, huzurluyum. Herkesin de böyle olmasını isterim. Ben her şeyi geride bıraktım, tertemiz yeni bir sayfa açtım. Bu yolumda yürüyüp gidiyorum. İşlerimi büyütmeyi, hayvan sayısını çoğaltmayı istiyorum. Eskiden imkanım olsaydı, yetiştirdiğim buzağıları da satmazdım. Duvar, bahçe, açık ahır gibi ihtiyaçlar için buzağıları sattım. Yoksa şimdi benim 20 hayvanım olurdu."

Halil İncedağ, geçmişte yaptığı hatalardan utandığını kaydederek, "Devlet insanlara belli imkanlar veriyor, araştırsınlar. İnsanların tekrar topluma kazandırılması, kendi kendini idame etmesi çok kolay aslında. Devletimizden Allah razı olsun. Geçmişi sildim. Geçmişi bırakıp tekrar bir şeyler yapıp önümüze bakmamız lazım. Allah kimseyi hapishanelere düşürmesin." diye konuştu.

"Çok kötü günlerim geçti"

Fatma İncedağ ise devletin kendilerine verdiği hayvanlar sayesinde ahırın açık alanını ve evin bazı kısımlarını yaptırdıklarını, arabalarını da yenilediklerini anlatarak kötü günleri geride bıraktıklarını ifade etti.

Çok zorluk yaşadığını vurgulayan İncedağ, "Eşimin kötü huylarından, cezaevine düşmesinden bugünlerime binlerce kere şükürler olsun. Şu anda eşim düzeldiği için evimizde mutluluk var, huzur var. Bütün hapiste yatanlar isterim ki böyle günler yaşasınlar. Çok kötü günlerim geçti. Çoluk çocuğum çok perişandık ama kocam düzeldiği için şu an çok mutluyum." dedi.

İncedağ, kendisi gibi engelli kadınların da bu tür projelere başvurmalarını ve kendi ayakları üzerinde durmalarını istedi.