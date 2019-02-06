İşkur İçin Kura Çekimleri 14-15 Şubat Tarihinde Yapılacak

Kilis'te, Çalışma ve İŞKUR tarafından kamu kurum ve kuruluşlara alınacak bin 500 işçinin belirlenmesi için noter kurası 14-15 şubat 2018 tarihinde yapılacağı bildirildi.

Kilis'te, Çalışma ve İŞKUR tarafından kamu kurum ve kuruluşlara alınacak bin 500 işçinin belirlenmesi için noter kurası 14-15 şubat 2018 tarihinde yapılacağı bildirildi.



Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında alınacak bin 500 işçi için 14-15 Şubat tarihlerinde kura çekimi yapılacak. Bin 500 kişilik iş için 11 bin 482 kişi başvurmuştu. Güvenlik soruşturmaları yapılan işçi adayları için Beşevler Spor Salonunda noter huzurunda yapılacak. Kura çekimlerinde, 14 Şubat günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kilis İl Özel İdaresi ve Kilis Orman İşletme Müdürlüğü için, 15 Şubat tarihinde ise, Kilis Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve İl sağlık Müdürlüğü için yapılacak. Kura çekiminin yapılmasının ardından ismi çıkanlar işbaşı yapacakları bildirildi. - KİLİS

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