İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe Ak Tomarza Kaymakamı Cebeci'yi ve Başkan Şahin'i ziyaret etti - Son Dakika

İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe Ak Tomarza Kaymakamı Cebeci'yi ve Başkan Şahin'i ziyaret etti
03.03.2021 09:25
İŞKUR Kayseri İl Müdür Vekili Ayşe Ak, Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci'yi ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'i makamında ziyaret etti.
İŞKUR Kayseri İl Müdür Vekili Ayşe Ak, Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci'yi ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'i makamında ziyaret etti.
İŞKUR Kayseri İl Müdür Vekili Ayşe Ak ile Şube Müdürü Yusuf Ercan, Tomarza İlçesini ziyaret etti. İlk olarak Kaymakam Cebeci'yi makamında ziyaret eden Ayşe Ak, daha sonra Başkan Şahin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Tomarza Belediyesi ile İŞKUR arasında yapılacak olan programlar hakkında istişarelerde bulundular.
Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin, İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe Ak ve Şube Müdürü Yusuf Ercan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ
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