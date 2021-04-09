İŞKUR ile çocukluk hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

Bakanlık, İŞKUR aracılığıyla engelli vatandaşların istihdamından kendi işlerini kurması için sağladığı hibe desteğine kadar bir çok farklı alanda hayallerini gerçekleştirmesini destekliyor.

Aydın'da yaşayan 56 yaşındaki Saniye Hişil de bunlardan biri. Hişil, çocukluk hayalini İŞKUR ile gerçekleştirdi. Engelli hibe desteğine başvurdu, moda evi açtı.

Tekstil sektöründe birçok işte çalıştığını belirten Hişil, "Kendime ait bir moda evim olmasını istiyordum. İŞKUR Engelli Hibe Desteği projesinden yararlanıp kendi işimi kurmaya karar verdim. Moda evimde kişiye özel tasarımlar, gelinlik, abiye, günlük giyim, çocuklar için kıyafetler yapıyoruz" dedi.

"Hayaller Engelsizdir" diyen Hişil, oğluyla birlikte işlettiği moda evini aile şirketine dönüştürmek istiyor.