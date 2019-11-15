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İŞKUR ile hayaline kavuşacak

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Duran Coşkun, İŞKUR'un hibe desteğinden faydalanarak hayalini kurduğu işe kavuşacak.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Duran Coşkun, İŞKUR'un hibe desteğinden faydalanarak hayalini kurduğu işe kavuşacak.


İŞKUR tarafından engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaya yönelik olarak verilen hibe desteğinden faydalanmaya hak kazanan Duran Özcoşkun ile Kuşadası Hizmet Merkezi arasında sözleşme imzalandı.


Kuşadası'da ikamet eden 30 yaşındaki Duran Özcoşkun "peksimet imalatı" üzerine olan iş yerini kurarak kendi işinin patronu olacak. Kurulacak iş yeri için İŞKUR tarafından 38 bin 350 TL hibe desteği (geri ödemesiz) verilecek.


İŞKUR Kuşadası Hizmet Merkezi Müdürü Adnan Gönençer konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kurulacak iş yerinin Kuşadası'ndaki engelli ve eski hükümlüler için örnek bir proje olacak. Duran Özcoşkun'a iş hayatında başarılılar dilerim" dedi.


Engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik 2020/1. dönem kendi işini kurma projeleri için son başvuru tarihinin 18 Aralık 2019 olduğunu hatırlatan Gönençer, hibe desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşları Kuşadası Hizmet Merkezine davet etti. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, İŞKUR, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:52 Kaynak: İHA
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