Son Dakika Haberleri: İşkur ile Turizm Fakültesi Arasında İşbirliği Protokolü

İşkur ile Turizm Fakültesi Arasında İşbirliği Protokolü

1 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Antalya İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandığı bildirildi.

İşkur ile Turizm Fakültesi Arasında İşbirliği Protokolü, System.String[]
Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Antalya İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında gerçekleştirilecek 'İşbaşı Eğitim Programı' ile öğrencilerin mesleğe hazırlanma, iş bulma ve kendini geliştirme becerilerini artırmak amaçlanıyor.

Ayrıca istihdam fuarı, kariyer günleri, stant çalışmaları, sınıf toplantıları ve sektörel oturumlar gibi ortak etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, İşbaşı Eğitim Programı ile öğrencilerin İŞKUR desteği ile sektörde kendi alanlarında staj yapma olanağına kavuşacaklarını ifade etti.

Öğrencilerin mezun olduğunda hem teorik hem de uygulamalı olarak sektörü yakından tanımış olarak mesleğe adım atacağını vurgulayan Çizel, öğrencilerin iş bulmaları ve kariyerleri için de çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:46 Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, İŞKUR, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Securitas, 2 Bin 500 Güvenlik Elemanı Alacak Deutsche Bank ile Commerzbank Birleşirse 20 Binden Fazla Kişi İşsiz Kalabilir Dereye Düşen Kardeşini Kurtarmak İçin Suya Atlayan, 12 Yaşındaki Hediye Konuştu: Elimden Kayıp Gitti Cani Koca, Eşiyle Birlikte Yemek Yerken Gördüğü Adama Ekmek Bıçağıyla Saldırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 18:24:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşkur ile Turizm Fakültesi Arasında İşbirliği Protokolü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]