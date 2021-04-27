İŞKUR İnsan Kaynakları Bilgi Platformu kuruldu - Son Dakika

İŞKUR İnsan Kaynakları Bilgi Platformu kuruldu

27.04.2021 12:52
İŞKUR İnsan Kaynakları Bilgi Platformu kuruldu, System.String[]

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önderliğinde, özel sektör işvereni insan kaynaklarına yönelik "İnsan Kaynakları Bilgi Platformu" oluşturuldu.

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önderliğinde, özel sektör işvereni insan kaynaklarına yönelik "İnsan Kaynakları Bilgi Platformu" oluşturuldu.

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu, İl Müdürlüğü, "İnsan Kaynakları Bilgi Formu" oluşturdu. Özel sektör işvereni insan kaynaklarına yönelik oluşturulan "İnsan Kaynakları Bilgi Formu"nda, İŞKUR'un sunduğu hizmet ve etkinliklerinin duyurulması, İŞKUR teşviklerinin tanıtılması, teşviklerin uygulanmasında karşılaşılan veya düzenlemede akla takılan genel konularda danışmanlık sağlanması, işbirliğini arttıracak her türlü kurumsal bilgi ve önerinin paylaşılması gibi konular yer alıyor.

İŞKUR İl Müdürlüğünde Zoom üzerinden gerçekleştirilen ilk toplantıya Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu adına İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Şahin, Şube Müdürü Fatma Kıpçak, İş ve Meslek Danışmanları Özlem Çekirdek Sürmen ve Eren Keser katılırken, özel sektör iş yeri temsilcileri adına Peryön Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Selim Tosun ve diğer paydaşlar katıldı.

İŞKUR tarafından yapılan açıklamada, "İnsan Kaynakları Bilgi Platformu İŞKUR - İşveren etkinliklerinin niteliğini arttırmak, bilgi akışını hızlandırmak adına işverenlerin İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları ile diyalog halinde olması istihdama sunulan katkıyı pekiştirecektir. Eskişehir'de faaliyet gösterip, İnsan Kaynakları Bilgi Platformuna dahil olup, İŞKUR'un hizmet, faaliyet ve imkanlarından geniş çaplı bir biçimde yararlanmak isteyen tüm firmalar Eskişehir İŞKUR İl Müdürlüğüne başvurabilirler" sözlerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

İŞKUR İnsan Kaynakları Bilgi Platformu kuruldu
İŞKUR İnsan Kaynakları Bilgi Platformu kuruldu

Eskişehir, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İŞKUR İnsan Kaynakları Bilgi Platformu kuruldu - Son Dakika


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